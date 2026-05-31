P4-M nga shabu, nasakmit

Dul-an sa P4 milyones nga balor sa gidili nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 sulod sa duha ka adlaw nga anti-illegal drug ug anti-criminality operations gikan niadtong Mayo 29 hangtod 30, 2026.
Sa kinatibuk-an, nakasugpo ang kapulisan sa Central Visayas og 586.03 gramos sa gituohang shabu nga adunay standard drug price (SDP) nga P3,985,004 gawas pa sa mga nasakmit nga loose firearms o walay lisensyang armas sa managlahing operasyon.
Ang labing dako nga nahimo sa kapulisan ang buy-bust sa Intelligence Unit ug Drug Enforcement Unit sa Mandaue City Police Office niadtong Biyernes sa hapon, Mayo 29, sa Lower Matimco, Barangay Subangdaku.
Ang maong operasyon miresulta sa pagka-aresto sa usa ka High Value Individual (HVI) nga giila lang sa alyas “Matmat,” 33-anyos, ug residente sa Barangay Luz sa dakbayan sa Sugbo.
Nakuha gikan sa iyang posisyon ang 500 gramos sa gituohang shabu nga nagkantidad og P3.4 milyones.
Mag-atubang ang dinakpan og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB