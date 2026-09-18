P400 milyunes nga disaster fund gisugyot sa Kapitolyo

Moabot sa P400 milyunes ang gi-propose nga badyet sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo alang sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) sa 2027.

Kini maoy gipahibawo sa Kapitolyo human maaprobahi ang proposed Annual Investment Plan (AIP) sa PDRRMO atol sa ikatulo nga quarter meeting niadtong Huwebes, Septiyembre 17, 2026, pinangulohan ni Provincial Administrator Atty. Ace Durano.

Sa maong pundo, moabot sa 60 porsiyento o P168 milyunes ang gigahin niini alang sa disaster preparedness, lakip na ang pagpalit og mga ekipo alang sa PDRRMO, Emergency Operations Center, ug warehouses.

Matod ni Dennis Pastor, pangulo sa PDRRMO, nga gusto ni Governor Pamela Baricuatro nga mahatagan og pagtagad ang pagpangandam batok sa kalamidad sa lalawigan ug sa matag komunidad.

"Governor Pam really invested on preparedness; that is why we follow the marching order that we should prepare our communities, our local DRRMO's in the event of untoward incidents," sumala niini.

Sa kasamtangan, ang PDRRMO aduna na'y 85 ka mga personnel gikan sa 10 sukad sa pagsugod niini sa iyang (Gov. Pam) termino sa 2025. Paagi kini aron maseguro nga dunay igong personnel ug insaktong ekipo ang probinsiya aron moabag ug motabang panahon sa mga kalamidad ug emerhensya sa mga lokalidad.

Nalakip sa gidumala niini ang pito ka mga mobile kitchens ug dugang sakyanan sanglit giingong nagsugod ang buhatan nga walay igong kahimanan sa pagresponde.

Gidugang ni Pastor nga ang maong pundo maglakip na sab sa gikabalak-an nga epekto sa Super El Niño.

Ang maong AIP nigahin usab og P28 milyunes alang sa disaster prevention and mitigation, P56 milyunes alang sa response and early recovery, ug P28 milyunes alang sa recovery ug rehabilitation.

Samtang P120 milyunes nga Quick Response Fund sab ang apil sa proposed allocation sa emergency response, relief operations, ug rehabilitation ug recovery sa disaster affected areas.

Ang maong proposed AIP gikatakda nga i-endorso sa Provincial Development Council (PDC) ug isumite kini sa hunta probinsyal alang sa hingpit nga pag-aproba. / ANV