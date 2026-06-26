P40K sa kompanya nahurot sa ‘scatter,’ kolektor gidakop

Nabalhog sa bilanggoan ang usa ka 43-anyos nga truck driver human niini nadispalko ang P40,000 nga koleksyon sa kompanya aron lang ipusta sa online nga sugal nga “scatter” niadtong Huwebes sa gabii, Hunyo 25, 2026.
Ang suspek giila nga si Melvin Claro Galo, 43, drayber sa usa ka enterprise ug residente sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Carcar.
Giunay siya pagdakop sa management sa tindahan sa housing materials nga nahimutang sa M.J. Cuenco Avenue, corner F. Gotchan Street, Barangay Mabolo, dakbayan sa Sugbo, alas 6:30 sa gabii.
Gidala si Galo sa kapulisan human nireklamo ang delivery in-charge sa tindahan nga si Glen Gaspan, 37.
Base sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, nasayran nga gisaligan si Galo sa pagpangolekta sa halin sa mga baligya. Niadtong adlawa, nakakolekta ang suspek og kinatibuk-ang P149,623, apan P109,000 ra ang gi-remit niini sa tindahan.
Sa dihang gipangutana kon asa na ang kuwang nga P40,623, miangkon si Galo nga iyang gipusta sa “scatter” sa pamasin nga makadaug. Apan nahurot na lang ang kwarta wala gyud kini makabawi.
Nag-atubang karon og kasong Qualified Theft si Galo kinsa nagtingkagol sa selda sa Mabolo Police Station ug dako ang pagmahay dungan sa pagpangayog pasaylo sa kompanya. /