P40M gitagana sa DOLE, TUPAD program sa Bicol
STORM-HIT. A house in Batuan, Masbate damaged by Severe Tropical Storm Opong on Sept. 26, 2025. The National Disaster Risk Reduction and Management Council said the number of families affected by recent weather disturbances, including Opong, has reached 1,080,389 as of Wednesday (Oct. 1). (Photo courtesy of Engr. Jerome Martinez)
Naggahin ang Department of Labor and Employment (Dole) og kapin sa P40 milyunes alang sa emergency employment assistance sa mga biktima sa Bagyong Opong sa Bicol Region.

Sa usa ka pamahayag, ang Dole nagkanayon nga ang pundo alang sa pagpatuman sa programa nga gitawag og Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (Tupad) sa rehiyon.

Giingon nga 6,455 ka mga nawad-an og trabaho sa 11 ka munisipalidad ang gipunterya nga makabenepisyo niini.

Ang matag benepisyaryo makadawat og inadlaw nga suweldo nga gibase sa minimum nga suweldo sa rehiyon. / Anton Banal / SunStar Philippines

