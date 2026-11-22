Nakakuha og kapin sa P41.1 bilyon nga kantidad sa investment pledges sa nagkalainlaing mga sektor ang pagtambong ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 33rd Asia-Pacific Economic Conference (APEC) Economic Leaders' Meeting niadtong Biyernes, Nobiyembre 20, 2026, sa China.
Sa iyang pagbalik sa Pilipinas, gipadayag ni Marcos ang iyang pagsalig nga ang pagkahimong chairship sa Pilipinas sa 49th Asean Summit ug ang pagsalmot niini sa 33rd APEC meeting makapalig-on sa relasyon sa ekonomiya ug makapalapad sa mga oportunidad alang sa mga mamumuong Pilipino, negosyo, mag-uuma, mananagat, ug mga exporter.
Giduso sa administrasyon atol niining mga tag-as nga diplomatikong panagtagbo ang abli nga merkado, seguridad sa supply chain, pag-ila sa mga kuwalipikasyon sa mga propesyonal nga Pilipino, ug ang paghatag og gahom sa micro, small, ug medium enterprises (MSMEs).
“I went to Shenzhen with a clear purpose: to help keep markets open, supply chains secure, and growth working for our people, at a time of rising prices and continued uncertainty in the global economy,” asoy ni Marcos.
Sa iyang tulo ka adlaw nga pagbisita sa China, nakigtagbo ang Presidente sa iyang APEC side event counterparts gikan sa Chile, Peru, Mexico, ug uban pang mga kauban sa Asia-Pacific aron palig-unon ang relasyon ug palapdan ang pamatigayon, pamuhonan, ug kooperasyon.
Gipirmahan ang Philippines-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (Cepa) atol sa maong panagtagbo, nga nagtimaan sa labing unang bilateral free trade agreement sa Pilipinas uban sa usa ka nasod sa Latin America.
Gilauman nga magbukas kini og bag-ong mga merkado alang sa mga produkto ug serbisyo sa Pilipinas ug maghatag og agianan alang sa mas lawom nga pakiglambigit sa ekonomiya uban sa Latin America, ug sa katapusan makamugna og daghang oportunidad alang sa mga negosyo ug mamumuong Pilipino.
Nakahigayon usab ang Presidente sa pagduso sa mga estratehikong oportunidad sa pamuhonan uban sa nag-unang mga kompanya sa China sama sa C&U Group, BYD, ug Mingyang Smart Energy Group, nga nagtumong sa pagdani og bag-ong mga pamuhonan ug pagpalapad sa kasamtangang manufacturing sa Pilipinas.
Ang tighimo og bearing sa China nga C&U Group nisaad og inisyal nga pamuhonan nga US$87 milyon alang sa unang hugna sa proyekto niini sa Batangas, nga mosakop og gibanabanang 20 ka ektarya nga yuta.
Sa pakigtagbo niini kang Marcos, gipaambit sa kompanyang Ming Yang ang plano niini sa pagtukod og usa ka buhatan sa Pilipinas nga mohatag og serbisyo ug mopadayon sa pagmentinar sa mga windmill, ingon man ang pag-hire ug pagbansay sa lokal nga mga trabahante nga makapauswag sa lokal nga panarbaho. / TPM / SunStar Philippines