P41M nga ‘illegal drugs’ gisulod sa 39 ka parcels nasakmit sa BOC

Nasakmit sa mga otoridad ubos sa pamunoan sa Bureau of Customs (BOC) ang 39 ka mga international inbound parcel nga adunay sulod nga nagkadaiyang gidudahang drugas nga gibana-bana nga PHP41 milyones ang street value, sa managlahing operasyon didto sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City.
Matod ni Commissioner Ariel Nepomuceno, nga nisusi sa mga ilegal nga drugas niadtong Biyernes, ang mga kargamento na-flag pinaagi sa customs profiling, X-ray screening, K9 inspection, ug physical examination, ubos sa hugot nga koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ug Philippine Postal Corp.
Sa mga nasakmit nga kargamento, lima ka mga inbound parcel gikan sa India ang nakit-an nga adunay sulod nga 4,344 ka gramo sa gidudahang shabu nga nagkantidad og PHP29.54 ka milyon.
Ang laing 34 ka mga inbound parcel nga gikan sa United States, Spain, Germany, Canada, Netherlands, ug United Kingdom , dunay sulod nga nagkadaiyang gidudahang drugas lakip na ang 5,659 ka gramo sa kush nga nagkantidad og PHP8.49 ka milyon ug 707 ka gramo sa ecstasy nga nagkantidad og PHP3 ka milyon.
Ang mga kargamento i-deliver unta ngadto sa mga consignee sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Pampanga, Sugbo, Cagayan de Oro, Surigao, Antique, ug uban pang dapit sa nasod.
Ang tanang nasakmit nga parcel giturn-over na ngadto sa PDEA alang sa laboratory examination ug dugang imbestigasyon subay sa mga customs law ug regulasyon.
Nag-ingon si Nepomuceno nga ang malampusong interdiction nagpakita sa mandato ug commitment sa ahensya sa pagpatuman sa kamanduan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga hingusgan ang border security ug pugngan ang pagsulod sa mga ilegal nga drugas ug uban pang kontrabando sa nasod. / PNA