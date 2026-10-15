P42 nga umento sa suholan gisaway

Gisaway sa grupo sa mga mamumuo sa Sugbo ang P42 nga usbaw sa inadlaw nga minimum nga suholan sa Central Visayas.
Matod nila, ang maong usbaw layo ra kaayo sa gikinahanglan sa mga mamumuo aron masuportahan ang ilang mga pamilya taliwala sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton.
Gipadayag kini sa Alyansa sa mga Mamumuo sa Sugbo-Kilusang Mayo Uno (Ama Sugbo-KMU) atol sa pagpatuman sa bag-ong minimum nga suholan niadtong Miyerkules, Oktubre 14, 2026.
Ubos sa Wage Order No. ROVII-27, gihatagan og dugang P42 sa inadlaw nga suholan ang mga mamumuo sa Central Visayas, samtang ang mga domestic worker nakadawat og dugang P500 sa ilang binulan nga suweldo.
Gumikan sa maong mando nga gipagawas sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board (RTWPB), mahimo nang P582 ang minimum nga suweldo sa mga trabahante sa Metro Cebu, samtang P542 sa Bohol, Negros Oriental, Siquijor ug uban pang mga lugar sa rehiyon.
Matod ni Emmanuel Ferrer, regional director sa Department of Labor and Employment (Dole) 7, obligado ang mga employer nga mosunod sa bag-ong wage order.
Ang mga mamumuo nga wala makadawat og usbaw mahimong moduso og reklamo ngadto sa Dole, ug ang mga negosyo nga mapakyas sa pagsunod mahimong ipaubos sa opisyal nga inspeksyon.
Matod ni Jaime Paglinawan, ang chairperson sa Ama
Sugbo-KMU, nga ang maong usbaw dili igo kon itandi sa presyo sa mga batakang palaliton ug sa gibanabanang kantidad nga gikinahanglan sa usa ka pamilya aron mabuhi nga desente.
“Dili gani ni makapalit og usa ka kilo nga bugas humay ang P42 kon ibase nato nga tag P50 pataas ang presyo matag kilo sa bugas humay,” matod ni Paglinawan.
Siya nidugang nga ang uban mapugos pagpangita og sideline aron matubag ang mga galastuhan sa pamilya sama sa pagkaon, transportasyon, abang, kuryente, tubig ug sugnod o gas alang sa pagluto.
“Ang gidawat nga suhol sa mga mamumuo maoy pagsukod kon aduna bay dignidad ang atong mga mamumuo uban sa iyang pamilya,” sumala pa ni Paglinawan.
Gihisgutan sab sa grupo ang pagtubo sa ekonomiya sa Cebu ug Bohol aron ipasabot nga ang mga trabahante angay makadawat og mas dakong bahin sa bahandi nga ilang gitabangan nga mamugna.
Gidugang sa AMA Sugbo-KMU nga ang hiniusa nga gross domestic product sa Probinsiya sa Sugbo, Dakbayan sa Sugbo, Dakbayan sa Mandaue, Dakbayan sa Lapu-Lapu ug Bohol niabot sa P1.32 trilyon niadtong 2025. /