P420K danyos sa nahitabong sunog sa Brgy. Bacayan

Mokabat sa P420,000 ang gibanabana nga kantidad sa kadaot nga gibilin sa sunog nga niulbo sa Sityo Sugarlandia, Barangay Bacayan, sa bukirang bahin sa Siyudad sa Sugbo, alas 4:00 sa hapon, Disyembre 4, 2025.
Dunay pito ka balay ang naapektuhan, lima ang hingpit nga naugdaw nga pulos ginama sa light materials, ug 2 ang partial nga nasunog.
Walo ka pamilya nga dunay 43 ka indibidwal ang apektado.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Bureau of Fire Protection (BFP), nagsugod ang kalayo sa balay ni Virginia Basergo ug daling nikatap sa kasikbit nga mga balay.
Nadawat ang tawag sa kabomberuhan alas 4:37 sa hapon nga naisa sa first alarm sa alas 5:08. Ang nabiyaan nga linung-ag ang usa sa gitutokan nga hinungdan sa sunog.
Apan gitataw sa kabomberuhan nga nagpadayon pa ang ilang imbestigasyon pagsuta kon unsa gyud ang hinungdan sa nahitabong sunog.
Way gikatahong namatay o naangol sa maong sunog. / JDG