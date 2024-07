P4.2M environmental fee nakolekta sa Lapu-Lapu

Duha ka buwan human sa pagpatuman sa P100 nga Environmental Fee, ang Dakbayan sa Lapu-Lapu nakakolekta og P4.234 milyunes nga kita, nga nagtimaan sa dakong pinansyal nga pag-usbaw sa lokal nga mga inisyatiba.

Sa datus sa Lapu-Lapu City Treasurer’s Office (CTO), ang buhatan nga responsable sa pagpangolekta sa P100 nga environmental fee, nitumbok nga P2, 088, 290 ang natigom sa tibuok buwan sa Mayo ug P2, 146, 635 sa buwan sa Hunyo.

Si Emeterio Bonghanoy, Lapu-Lapu City Environment and Natural Resources Office (Cenro) head, nitug-an sa SunStar sa pakighinabi sa telepono sa Hulyo 6, 2024 nga ang nakolektang pundo makatabang dayon sa pagsulbad sa mga isyo sa kinaiyahan.

“Ang resulta sa pagpatuman nagpakita og maayong resulta. Ang katuyoan sa mga environmental fee mao ang pagplano ug paghimo og daghang mga proyekto bahin sa kinaiyahan. Now, there’s no longer a need to wait for volunteers or private sector because there is already available fund to address these environmental issues,” matod ni Bonghanoy.

Sukad nga miepekto ang ordinansa niadtong Mayo 1, obligado ang tanang lokal ug internasyonal nga mga turista nga interesadong moapil sa water sports ug recreational activities sama sa scuba ug freediving, jet skiing, banana boat riding, sea-walking, parasailing, kayaking, island hopping, ug uban pa sa pagbayad og P100 nga environmental fee.

Alang sa Cenro, si Bonghanoy niingon nga nagplano sila nga mag-endorso og tourist hub sa Maribago, usa sa upat ka pantalan nga gitakda alang sa pagkolekta og environmental fee.

Matod niya nga kining proyekto sa tourist hub magsilbi nga waiting lounge ug palibot sa lokal ug internasyonal nga mga turista nga makapahuway uban ang available nga comfort rooms, apan kini nga inisyatiba magdepende gihapon sa pagtugot sa City Council.

Lakip sa mga inisyal nga proyekto nga pundohan sa environmental fee mao ang rehabilitasyon sa kadagatan ug mga gasang, pagpalambo sa pagdumala sa basura ug paglabay sa mga island-hopping boats, ug uban pa.

Ang ubang mga dapit sa pagkolekta alang sa environmental fee nahimutang sa mga pantalan sa Angasil, Punta Engaño (Hilton) ug Marigondon.

BASURA

Gawas sa positibong resulta sa revenue fee nga namugna, ang pagpatuman sa ordinansa nakapahunong sa mga boat operator ug island hopping goers nga magpataka og labay og basura sa kadagatan sa Lapu-Lapu.

Matod ni Bonghanoy nga wala nay basura nga makita sa kabaybayunan sa Lapu-Lapu tungod sa hugot nga pagpalig-on sa pagtahas sa mga garbage collector ubos sa mandato sa CTO.

“Nakita sa atong kadagatan nga way island hopping goer nga naglabay sa ilang basura, aside naay violation, naay mga collectors nga nag-initiate sa pagkolekta og basura sa mga bangka,” matod ni Bonghanoy.

Gibutang na ang mga basurahan sa upat ka mga pantalan aron mamentinar ug malimpyo ang palibot.

Duha ka grupo ang gi-deputize sa Cenro aron higpit nga bantayan kon gisunod ba sa mga operator sa bangka ug island hopping ang gipatuman nga environmental ordinance pinaagi sa pagpakita sa ilang environmental ticket. / DPC