P4.2M nga shabu nasakmit, 1 ka semana’ng operasyon

Kapin sa 500 ka mga indibidwal ang nadakpan sa kapulisan atol sa gipahugtan nga law enforcement operations batok sa gidili nga drugas, loose firearms, illegal gambling, ug sa paggukod sa mga wanted person sa tibuok Central Visayas sulod sa usa ka semana gikan sa Septiyembre 13 hangtod 19, 2026.
Subay sa datos nga gipagawas sa Police Regional Office (PRO) 7, moabot sa 162 ka tawo ang nadakpan nga nalambigit sa ilegal nga drugas.
Kini misangpot sa pagkasakmit sa 631.65 ka gramo sa gituohang shabu nga adunay standard drug price nga P4,295,220.
Samtang 30 ka tawo usab ang nasikop sa kampanya batok loose firearms, diin nakuha ang 79 ka nagkadaiyang armas, usa ka granada, ug 95 ka mga bala.
Atol sa gipahigayong Oplan Katok, ang kapulisan nakaimbargo usab og 6 ka armas nga ni-expire na ang mga lisensya ug permit, nga dako og natampo aron mapugngan nga magamit kini sa paghimo og krimen.
Wala usab molugak ang PRO-7 sa kampanya batok illegal gambling, diin 193 ka mga sugarol ang naatlan ug nasikop samtang nagpahigayon og sugal, ug nakuha gikan kanila ang P23,387 nga pustang kuwarta.
Dugang niini, sa tinguha nga magukod ang mga nagtago sa balaod, nakasikop ang rehiyon og 116 ka wanted persons, diin 19 niini giila nga Most Wanted Persons nga nag-atubang og dagko nga kaso.
Gipahayag ni Police Brigadier General Arnold Abad, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga luyo sa matag malampuson nga operasyon, ang komunidad maoy labing nakabenepisyo kay nagpuyo sila nga luwas sa kahadlok.
Gihimug-atan sa heneral ang kaimportante sa padayon nga aksyon ug ang pakig-alayon sa publiko aron matubag ang mga hulga sa kahusay ug kalinaw.
Iyang giklaro nga ang paningkamot sa PRO-7 nakasentro dili lang sa gidaghanon sa nadakpan o sa nasakmit nga mga ilegal nga butang, kundi sa pag-umol og luwas nga mga lungsod ug lalawigan sa rehiyon.
Giawhag ang publiko nga magbinantayon ug mo-report dayon sa kapulisan sa bisan unsang dinalian nga sitwasyon pinaagi sa emergency hotline nga 911. / AYB