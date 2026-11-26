Kapin sa P431 milyunes nga balor sa shabu ug uban pang ilegal nga drugas ang gisunog sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug kapulisan sa thermal facility sa Cosmopolitan Funeral Homes sa dalan Junquera, Dakbayan sa Sugbo, Huwebes sa buntag, Nobiyembre 26, 2026.
Sumala sa PDEA 7, mokabat sa 63.44 kilos nga shabu, usa ka kilo nga marijuana, expired nga mga medisina, ug uban pang regulated drugs ang gisungog nga nikantidad og P431,725,191.61.
Lakip sa gisunog ang 41 kilos nga shabu nga nasakmit sa operasyon sa PDEA ug kapulisan sa Barangay Mabolo niadtong Oktubre 10, 2026.
Giklaro sa PDEA 7 nga gitugotan na sa korte ang pagsunog sa mga ebidensiya human kini mainspeksiyon, samtang nagbilin og mga sample alang sa padayon nga paghusay sa mga kaso.
Gipangulohan ni PDEA Director General Usec. Isagani R. Nerez ang kalihukan, uban sa mga opisyal sa Police Regional Office 7 ug mga representante sa hudikatura.
Kini ang ikaduhang higayon ning tuiga nga gisunog ang mga nasakmit nga drugas.
Niadtong Hulyo 28, 2026, nikabat sa P676,659,213 ang kantidad sa mga ilegal nga drugas nga gisunog sa susamang pasilidad.
Gipahigayon una ang pagkuha og sample ug field testing sa mga chemist sa PDEA 7 aron maseguro nga ilegal nga mga substance ang gisunog.
Gisaksihan sab kini sa Department of Justice, Public Attorney’s Office, civil society organizations, ug media.
Gipaseguro ni Nerez nga magpadayon ang PDEA ug kapulisan sa kampanya batok sa mga nagpayuhot, naggama, namaligya, ug nagpundo sa ilegal nga drugas. / AYB