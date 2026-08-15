P432M projects sa Sugbo susihon tungod sa kakuwang og papeles

Gipaimbestigar sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang sobra sa P432 milyunes nga mga proyekto sa imprastraktura nga gikuwestyon sa Commission on Audit (COA).
Kini tungod sa kapakyas sa siyudad sa pagsumiter sa importanteng mga teknikal nga dokumento.
Giduso ni Konsehal Jose Lorenzo Abellanosa ang usa ka resolusyon nga nag-awhag sa Committee on Infrastructure sa Konseho sa pagsusi sa mga proyekto ug sa pagpatawag sa mga hingtungdang opisina ug opisyal sa siyudad aron ipasabot kon nganong wala mapakita ang mga dokumento ngadto sa mga auditor.
Sa maong resolusyon, gipagawas ang nakit-an sa COA sa mga proyekto sa miaging administrasyon.
Giingon nga ang kakuwang sa mga dokumento maoy nakalangay sa pag-audit sa mga proyekto.
Lakip sa mga dokumento nga wala nasumiter mao ang Detailed Unit Price Analyses (Dupa), Bills of Quantities, breakdown sa mga gasto sa kontrata, variation orders, Program Evaluation and Review Technique/Critical Path Method (PERT/CPM) network diagrams, ug ang kompleto nga mga set sa naaprubahang plano ug drawing.
“These deficiencies caused delay in technical evaluation and weakened accountability in the use of public funds,” matod sa resolusyon.
Sumala sa maong dokumento, ang mga nawalang rekord nagpalisod sa mga auditor sa pagtino kon ang mga gasto ba sa proyekto makatarunganon, kon realistic ba ang mga iskedyul sa proyekto, ug kon ang mga pamaagi ba sa procurement nasunod.
Gipahibalo sab sa resolusyon nga ang COA nangayo sa mga dokumento gikan sa City Department of Engineering and Public Works (DEPW) niadtong Agusto 2025 ug gipahinumdoman pag-usab niadtong Marso 2026, apan ang mga dokumento nagpabilin gihapon nga wala mapakita.
Matod ni Abellanosa, kinahanglang maimbestigar sa siyudad ang rason sa maong mga kakuwang aron matan-aw kon gituman ba ang mga balaod ug masulbad ang gintang sa sistema aron dili na kini masubli.
Ubos sa sugyot nga resolusyon, ang Committee on Infrastructure mag-imbestigar sa DEPW, City Engineer’s Office, ug ubang mga responsable nga opisyal bahin sa mga wala mapakitang dokumento sa proyekto.
Mag-awhag sab kini sa DEPW ug City Engineer’s Office, sa pakig-coordinate sa Bids and Awards Committee (BAC), sa pagsumiter sa mga nawalang dokumento ug sa pagseguro nga makatuman sila sa mga lagda ug regulasyon sa COA sa sunod nga higayon.
Gihisgutan sa gisugyot nga pamaagi ang Seksyon 477 sa Local Government Code nga naghatag sa mga gimbuhaton sa lokal nga opisina sa engineering, lakip na ang services, imbestigasyon ug survey, mga design , feasibility studies, ug pagdumala sa proyekto.
Gipahinumdoman sab niini ang prinsipyo sa konstitusyon nga ang “public office is a public trust" ug ang mga opisyal kinahanglang magpabilin nga adunay pamaagi sa pagtubag ngadto sa katawhan.
Apan ang resolusyon wala naghimo og opisyal nga konklusyon o pagbasol sa bisan kinsang opisyal o kontraktor.
Nagtumong kini sa pagtino kon nganong wala mapakita ang mga gipangayong rekord ug kon duna ba’y mga kakuwang sa pagdumala ug pagdokumento sa mga proyekto. / CAV