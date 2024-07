P44.7M shabu nasakmit sud sa 1 ka semana

Moabot ngadto sa P44.7 mil­yon nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa kapulisan sa Central Visayas sud sa usa ka semana nga anti-criminality operation sugod niadtong Hulyo 21, 2024.

Sa data nga gipahibawo sa Police Regional Office 7 nga moabot 569 ka mga suspetsado ang nangadakpan atol sa sub-sub nga operations batok sa illegal nga drugas, illegal gambling, loose firearms ug wanted persons.

Sa maong gidaghanon 161 niini nalambigit sa ilegal nga drugas atol sa sunodsunod nga buy-bust nga miresulta sa pagka sakmit sa 6,585.63 gramos sa gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P44,782,284.

Nakasikop usab ang kapulisan og 266 ka mga sugarol nga nalambigit sa lainlaing matang sa sugal ug 18 ang nadakpan sa kaso sa illegal possession of firearms. Sa ilang kampanya batok wanted persons nga dunay mga pending warrant of arrest sa lainlaing kaso nga giatubang ang kapulisan ka dakop og 124.

Matod ni P/Brigadier Gen. Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO) 7 nga magpadayon pa ang ilang subsob nga kampanya batok kriminalidad aron magbalin ang kahusay ug kalinaw sa usa ka lugar.

“Your PRO 7 will be relentless, uncompromising and determined to put these criminals in force of the law, with your assistance towards the realization of the BIDA Program of Atty Benjamin Abalos Jr.,” matod ni Aberin.

Niining nagkaduol na ang midterm election gipakusgan pa karon sa PRO 7 ang ilang anti-criminality and law enforcement operations aron nga mapuhag kadtong mga armadong grupo nga mahimong magamit sa politika.

Gimandoan ni Aberin ang tanang chief of police nga sakmiton ang tanang loose firearms lakip na kadtong mga armas nga naa sa kamot sa mga kriminal./ AYB