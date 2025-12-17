P468M nga balor sa drugas ang gisunog

Mokabat sa P468.1 million nga balor sa lain-laing matang sa illegal nga drogas ang gipangsunog sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7) uban sa kapulisan sa Central Visayas sa thermal chamber sa Cosmopolitan Funeral Homes sa dalan Junquera, dakbayan sa Sugbo pasado alas 10 sa buntag, Miyerkules, Disyembre 17, 2025.
Mitambong sa pagsunog sa illegal nga drogas nga adunay pagtugot sa korte ang Secretary sa Dangerous Drugs Board (DDB) nga si Oscar Valenzuela ug ang Director General sa PDEA nga si Undersecretary Isagani Nerez.
Lakip sa misaksi mao silang Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa Police Regional Office 7, represantante gikan sa kagamganan sa Bohol, Cebu ug sa judiciary nga maoy nagkupot sa mga kaso sa illegal nga drogas nga nakompiska.
Sulod lang karong tuiga nakasunog na ang PDEA ug PNP og P1.3 billion nga balor sa nagkalain-laing matang sa illegal nga drugas.
Ang unang destruction nahitabo niadtong Pebrero 13, 2025 nga gilangkoban sa P284.9 million nga shabu ug marijuana, gisundan kini pagka Hunyo 5, 2025 diin P560 million ang balor sa illegal nga drogas ang gipangguba, ug ning bag-o nga mokabat sa P468 million.
Gidayeg ni Secretary Valenzuela ang gihimo sa PDEA 7 diin gipakita sa publiko ang pagbungkag sa illegal nga drugas aron mawagtang ang mga pagduda nga kini ibalik lang sa gawas.
Matud niya nga ang pagkuyanap sa supply sa illegal nga drugas usa kini ka dakong hulga sa katawhan ug isip tubag sa maong isyu sa nasud pabilin sila sa gobyerno nga matinud-anon sa ilang saad pinaagi sa pagpakig-alayon sa ubang mga ahensya ug sa lokal nga kagamhanan aron masumpo ang maong matang sa problema.
Gipasabot sa PDEA 7 nga ang gisunog nga kontrabando mao kining shabu, marijuana ug kadtong mga expired na nga mga regulated drugs nga dili na mamahimong ibaligya.
Ang husgado nitugot na nga mopasunog sa maong mga ebidensya tungod kay nahuman na ang kaso gikan sa mga korte sa Bohol, Metro Cebu ug sa Negros Oriental.
Gawas sa pagsunog sa mga ebidensya mihatag usab ang DDB og reward sa upat ka mga informant nga gitawag nila og “Private Eye” nga nakatabang sa pagsakmit sa daghang supply sa illegal nga drugas.
Matud ni Valenzuela nga moabot sa P775,000 ang kantidad nga ilang nahatag sa upat ka mga informant usa niini mao si codename “Loloy 6” nga nakadawat og dul-an sa P300,000.
Siya ang nakahatag og impormasyon sa usa sa mga dakop sa PDEA 7 nga nakuhaan og pila ka kilo sa gituohang shabu.
Tungod niini gisaludohan nila ang upat ka mga assets kay alang nila kung wala pa sila mohatag og kasayuran sa mga otoridad dili nila masakmit ang daghang supply sa shabu sa Central Visayas.
Tinguha sa DDB nga mapuhag nila ang pagkatap sa illegal nga drugas sa tibuok Pilipinas pinaagi sa abag sa katawhan.
Matag kilo og gramo sa illegal nga drugas nga giguba miluwas kini og kinabuhi ug pamilya tungod kay wala na kini makaabot sa karsada.
Si Konsehal Paul Labra II sa iyang bahin misaad nga ang kagamhanan sa siyudad sa Sugbo pinaagi sa liderato ni Mayor Nestor Archival hugot sa ilang suporta sa kapulisan ug sa PDEA 7 sa ilang kampanya batok sa illegal nga drugas.
Tinguha nila nga madeklara ang tibuok dakbayan sa Sugbo nga drug free pinaagi sa pagpuhag sa nagpadagan sa supply sa illegal nga drugas. /