P4.6M shabu nasakmit, 406 sikop sa Central Visayas

Nasakmit ang ilegal nga drugas nga balor og P4.6 milyunes sa Police Regional Office (PRO) 7 atol sa usa ka semana nga anti-criminality and law enforcement operation gikan sa Septiyembre 7 hangtod 13, 2025, lukop Central Visayas.
Ang maong operasyon niresulta sab sa pagkasikop sa 406 ka mga indibidwal nga nakahimo og lainlaing matang sa krimen.
Sa 148 ka anti-illegal drug operations, 185 ka indibidwal ang nadakpan diin tulo niini giila nga high value target, 31 ang street level pushers ug 151 ang bag-ong drug personalities.
Ang tanang nasakmit nga shabu mokabat sa 682.17 gramos nga dunay standard drug price nga P4,638,756 nga naa na karon sa PNP Regional Forensic Unit alang sa himuon nga chemical analysis.
Sa ilang kampanya batok wanted persons, nakasikop ang PRO 7 og 153 ka mga akusado, diin 29 niini ang giila nga most wanted.
Sa kampanya batok illegal gambling, 47 ka suspetsado ang nasikop atol sa 33 ka operations diin kasagaran kanila nalambigit sa swertres, gisundan sa hantak, baraha, ug mahjong.
Nasakmit sab ang kuwarta sa sugal nga mokantidad sa P8,542.
Samtang sa kampanya batok loose firearms, ang PRO 7 nakadakop og 21 ka tawo, ingon man nakakompiska og 27 ka armas nga walay lisenya, usa ka granada, ug 47 ka rounds sa bala sa lainlaing kalibre sa armas. / AYB