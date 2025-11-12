P47M nga pananom, binuhi’ng kahayupan ang giguba ni Tino

Dul-an P47 milyunes ang kantidad sa mga pananom, kahayupan, ug imprastraktura sa uma ang nangadaot sa bukirang mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo human miigo ang Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025, nga nagbilin sa liboan ka mga mag-uuma nga nanlimbasog nga makabawi sa ilang panginabuhian.
Ang inisyal nga assessment gikan sa City Agriculture Department (CAD) nagpakita nga kapin sa 998 ka ektarya sa yuta sa umahan, kasagaran gitamnan og mais, mga utanon, ug saging ang gilaglag sa kusog nga hangin ug kusog nga ulan sa tibuok Sudlon 2, Lusaran, Paril, Cambinocot, Guba, ug Buot.
Si Joey Baclayon, ang pangulo sa CAD, niingon nga dul-an sa 4,000 ka mag-uuma ang apektado, daghan kanila nagsalig lamang sa pagpanguma sa pagsuporta sa ilang pamilya.
Matod niya, giguba sab sa Bagyong Tino ang mga irrigation system nga nagsuplay og tubig sa mga umahan sa kabukiran sa siyudad.
Bisan pa sa kadaot sa sektor sa agrikultura sa siyudad, niingon si Baclayon nga nagpabilin ang stable nga suplay sa utanon sa Cebu City. Iyang gipahayag nga ang price freeze nga gipahamtang sa Department of Agriculture sa batakang mga palaliton makapugong sa pagsaka sa presyo sa Carbon Public Market ug uban pang mga tindahan.
“Cebu City provides around 40 to 50 percent of the vegetable supply, but any shortfall can be filled by nearby areas such as Dalaguete and Cagayan, which were not heavily affected,” matod ni Baclayon.
Aron matabangan ang mga mag-uuma nga makabangon, ang City Agriculture Department nakigkoordinar sa Philippine Crop Insurance Corp. aron mapadali ang mga insurance claims alang sa mga apektadong indibidwal. Ang mga pananom ug kahayupan nga gi-insured i-evaluate dayon aron maseguro nga ang pinansyal nga tabang makaabot sa mga benepisyaryo sa umaabot nga mga semana.
Ang siyudad mamahin sab og mga liso sa utanon, drums, ug uban pang materyales sa pagtanom aron sugdan og balik ang pagtanom. / CAV