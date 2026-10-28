P4.7M nga smuggled nga sigarilyo nasakmit sa CPPO

Dul-an sa P4.7 milyunes nga balor sa mga pinayuhot nga sigarilyo ang nasakmit sa buy-bust sa kapulisan sa pakigtambayayong sa Bureau of Customs (BOC) sa usa ka subdivision sa Barangay Dumlog, Talisay City, alas 2:55 sa kaadlawon, Martes, Oktubre 27, 2026.
Nasikop sa operasyon ang suspek nga si alyas Al, 42, nga residente sab sa maong subdivision.
Matod sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), unang nakadawat og report ang kapulisan kalabot sa giingong pagpamaligya sa suspek og ilegal nga sigarilyo.
Nakigtambayayong dayon ang Provincial Intelligence Unit (PIU) sa BOC aron ipahigayon ang buy-bust.
Atol sa operasyon, usa sa mga polis nga nagpatuo nga customer, nipalit og usa ka master case sa sigarilyo nga nagkantidad og P10,000.
Human masusi sa mga personnel sa CPPO ug BOC ang sample nga sigarilyo, nasuta nga wala kini nakaimprintang Graphic Health
Warnings (GHWs), nga gikinahanglan sa mga produkto sa sigarilyo.
Sa dugang nga validation ug verification, nasuta sab nga ang ubang sigarilyo nga gitipigan sulod sa balay sa suspek walay GHWs.
Tungod niini, gidakop ang suspek ug nasakmit ang 47 ka master cases sa sigarilyo nga mikabat sa P4.7 milyunes ang kinatibuk-ang balor.
Gitataw ni Cebu Police Provincial Office chief Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. ang kamahinungdanon sa koordinasyon ug intelligence-driven operations aron mapugngan ang ilegal nga pagpamaligya sa mga produkto.
“Our partnership with the Bureau of Customs and other concerned agencies is essential in detecting and addressing suspected violations involving regulated products. We will continue to pursue lawful operations, preserve the integrity of evidence, and ensure that appropriate legal processes are followed,” matod ni Mangelen.
Nipasalig ang hepe nga magpadayon ang CPPO sa pagsuporta sa mga ahensiya sa gobiyerno sa pagpatuman sa balaod, pagpanalipod sa interes sa publiko ug pagpapanubag sa mga molapas niini. / AYB