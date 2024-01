P4.8M nga druga nasakmit sa CV

Moabot sa P4.8 milyunes nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 sa managlahi nga anti-illegal drug operations niadtong Sabado, Enero 6, 2024, sa Central Visayas (CV) nga niresulta sa pagkasikop sa drug personalities.

Kini human sa kapin usa ka buwan nga case buildup ug surveillance batok sa upat ka mga high value individual (HVIs) nasuta nga mao ang supplier sa illegal nga drugas alang sa lalawigan sa Bohol ug Sugbo.

Usa niini, ang PRO 7 nakig-alayon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7) uban sa Guadalupe Police Station 9 alang sa buy-bust sa Tipolo Ville, Barangay Guadalupe, dakbayan sa Sugbo nga niresulta sa pagkasikop sa usa ka alyas ‘Opaw.’

Nakuha sa mga operatiba ang 250 gramos nga gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P1,700,000 ug ubang mga drug paraphernalia.

Samtang sa susamang adlaw ang Provincial Drug Enforcement Unit sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) uban sa Talisay City Police Station nakasikop usab sa usa ka alyas Junior didto sa San Roque, dakbayan sa Talisay nga nakuhaan og 200 gramos nga gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P1,360,000.

BOHOL

Sa lalawigan sa Bohol, ang mga personnel sa Dauis Municipal Police Station nakasikop sa duha ka drug personalities sa Purok-5, Barangay Catarman, lungsod sa Dauis ug nakuhaan kinig 260 gramos nga gituohang shabu nga mobalor sa P1,768,000.

Ang maong mga suspek nigawas ang ilang mga pangalan human gitug-an sa mga unang nadakpan sa mga anti-illegal drug operation nga sila ang nag-supply sa illegal nga drugas nga tungod niini gipaubos dayon sila sa surveillance.

Tungod niini, gidayeg ni PRO 7 Director Police Brigadier General Anthony Aberin ang iyang mga sakop.

Iyang gibutyag nga ang kapulisan sa CV nga ni-activate na sa intelligence and surveillance teams alang sa paggukod sa drug personalities nga tinubdan sa supply sa illegal nga drugas.

“With our motivated opera­tives in the field, I am confident that the main drug source will be arrested soon. This is a manifestation of PRO7’s commitment to the objectives the BIDA Program of DILG.. and the 5-focused agenda of the PNP remains solid,” matod ni Aberin.

Malaumon ang heneral nga sa mosunod nga mga adlaw duna pay mga dagkong supplier sa illegal nga drugas ang ilang madakpan ug masubay kon kinsa pa ang ilang contacts.