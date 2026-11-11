P490M nga kadaot sa agrikultura sa C. Visayas posibleng mahitabo

Posibleng moabot sa P490 milyunes ang kadaot sa agrikultura sa Central Visayas kon mosamot ang epekto sa El Niño, hinungdan nga nangandam na ang Department of Agriculture sa Central Visayas (DA) 7 og emergency measures aron matabangan ang mga mag-uuma.
Gitan-aw na sa DA 7 ang posibilidad nga mangayo og P291 milyunes nga pundo alang sa emergency response pinaagi sa Quick Response Fund (QRF) gikan sa sentral nga buhatan sa ahensiya kon mograbe ang kadaot sa agrikultura.
Matod ni Gerry Avila, hepe sa DA 7 Field Operations Division, ang gibanabanang kadaot gibase sa assessment sa ahensiya ug koordinasyon sa mga lokal nga kagamhanan (LGU) sa tibuok Central Visayas.
Giklaro ni Avila atol sa livestream media forum niadtong Martes, Nobiyembre 10, 2026, nga ang P490 milyunes mao ang posibleng kantidad sa kadaot sa labing grabeng sitwasyon sa El Niño ug dili aktuwal nga kadaot nga natala na sa rehiyon.
Wala niya matino kon giunsa pagkalkulo ang gikinahanglang P291 milyunes nga pundo ug kon pila ka mag-uuma ang posibleng makabenepisyo sa emerhensiyang ayuda.
“We started monitoring since the projected El Niño was announced,” matod ni Avila.
Aduna nay pipila ka komunidad sa mga mag-uuma sa Sugbo nga nagreport og kakulang sa tubig alang sa ilang produksiyon, hinungdan nga naghatag virana og tabang ang DA bisan wala pa mograbe ang gipaabot nga El Niño.
Gihisgutan ni Avila ang Dakbayan sa Sugbo isip usa sa unang mga lokal nga kagamhanan nga nireport og kadaot sa agrikultura, diin gisumite ang unang assessment niadtong Abril ug Mayo.
Kalabot kini sa kakulang sa tubig alang sa pagpananom og utanon, ilabi na sa mga umahan sa kabukiran.
Isip tubag, nanghatag ang DA og high-density polyethylene (HDPE) pipes ug mga sudlanan sa tubig aron matabangan ang mga mag-uuma sa pagkuha ug pagtigom sa tubig nga anaa pa. / CAV