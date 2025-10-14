P4B ang danyos sa mga tunghaan sa Sugbo nga giguba sa linog

Mokabat sa 200 ka public schools sa Lalawigan sa Sugbo ang nakaangkon og mga kadaot tungod sa magnitude 6.9 nga linog niadtong Septiyembre 30, 2025, nga niigo sa Dakbayan sa Bogo ug sa kasikbit nga mga dapit.
Ang Department of Education-Central Visayas (DepEd) 7 nibanabana nga ang kinatibuk-ang danyos niabot sa halos P4 bilyunes sugod niadtong Lunes, Oktubre 13, 2025.
Si DepEd 7 Director Salustiano Jimenez niadtong Martes, Oktubre 14, atol sa usa ka news forum, niingon nga nagpadayon ang mga field assessments, apan ang inisyal nga mga taho nagpakita nga dul-an sa 500 ka classrooms ang nabungkag, 700 ang nakaangkon og dakong kadaot, ug kapin sa 2,000 ang gamay ra og kadaot human sa linog.
Matod ni Jimenez, ang gidak-on sa kadaot mas grabe kaysa sa gibilin sa bagyong Odette niadtong Disyembre 16, 2021.
Dugang niya, ang gibanabanang kadaot mahimong mosaka pa tungod sa mga aftershocks nga makapasamot sa pagkaguba sa mga pasilidad sa DepEd.
Gipasalig ni Jimenez nga magpadayon ang ilang pagpanudlo bisan pa sa krisis pinaagi sa alternative delivery modes sama sa self-learning modules nga gipang-apud-apod na sa mga apektadong eskwelahan.
Ang mga module nagtumong sa pagpadayon sa engagement sa mga estudyante samtang gipagaan ang emosyonal ug logistical burdens tungod sa kalamidad.
Gipasabot ni Jimenez nga aron maprotektahan ang mga tinun-an gikan sa stress ug trauma, dili kinahanglanon nga makompleto nila ang tanang modules niining panahona.
Gitudloan ang mga magtutudlo sa pagdasig sa pagbasa ug mga gaan nga kalihukan sa pagkat-on.
Ang school year 2025-2026, posibleng mag-atubang og mga schedule adjustments tungod sa nawala nga mga adlaw sa klase.
Gitun-an sa DepEd 7 ang paggamit sa mga buffer days — extra school days nga gilakip na sa academic calendar ug ang pag-extend sa class hours aron mabawi ang nawala nga oras ug makasunod sa 180 ka non-negotiable school days nga gikinahanglan sa balaod.
Aron suportahan ang mga apektadong teaching personnel, ang DepEd nagpahigayon og psychological first aid (PFA) ug debriefing sessions sa dili pa sila mobalik sa klase.
Ang mga estudyante ang mosunod nga hatagan og PFA sa dili pa ipadayon ang classroom-related materials.
Ang DepEd Central Office ug ang regional office mamahimong moapudapod og relief goods sa sunod semana ngadto sa mga magtutudlo nga nawad-an og mga balay o kagamitan.
Gipahibalo sab ni Jimenez nga ang DepEd nagpahamtang og duha ka bulan nga moratorium sa pagbayad og utang ubos sa ilang provident fund alang sa mga personnel sa apektadong mga dapit.
Bisan tuod nga kadaghanan sa mga eskwelahan wala gigamit isip indoor evacuation centers tungod sa safety reasons, ang mga open space nagsilbing temporaryong mga kapuy-an alang sa mga pamilya nga nawad-an og balay, matod ni Jimenez.
Gisugdan na sa DepEd 7 ang pag-andam sa school management ug rehabilitation plans uban sa koordinasyon sa Local School Boards ug mga lokal nga kagamhanan gamit ang ilang Special Education Fund aron pundohan ang dinaliang pag-ayo. / EHP