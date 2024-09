P4M balor sa drugas nasakmit sa Bohol

Dul-an P4 milyunes nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa kapulisan sa probinsya sa Bohol sa duha ka managlahing anti-illegal drug operations nga niresulta sa pagkasikop sa drug personalities niadtong Biyernes, Septiyembre 20, 2024.

Unang operation gilusad sa Tagbilaran City Police Station sa pagpangulo sa hepe nga si P/Lt. Col. Colonel John Kareen Escober, alas 12:56 sa hapon sa Purok 4, Barangay Kabawan, Tagbilaran.

Nasikop ang duha ka mga suspek nga silang Dustin Galao, 29, tattoo artist, residente sa Purok 6, Barangay Dao, ug Lord Rizali Acain, 38, taga San Jose Street, Barangay Cogon, Tagbilaran.

Nasakmit gikan kanila ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 325 gramos nga dunay standard drug price nga P2.1 milyunes.

Kini nga operasyon kabahin sa gipatuman nga Oplan Limpyo Tagbilaran diin ang tumong mao ang pagkab-ot sa pagwagtang sa illegal nga drugas sa ilang kadalanan sa dakbayan.

Sa Barangay Totolan, lungsod sa Dauis, Bohol, nasikop usab ang laing drug pusher nga nakuhaan og mga putos sa shabu nga motimbang sa 260 gramos nga dunay standard drug price nga P1.7 milyu­nes ug drug paraphernalia.

Gikalipay ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, ang pagkasakmit sa maong gidaghanon sa illegal nga drugas sa Bohol sa pagpakusog pa sa ilang anti-illegal drug operations.

“The interdiction of these drugs not only disrupts crimi­nal networks but also underscores the importance of an aggressive and relentless anti-drug campaign and collabo­ration with people of Central Visayas,” matod ni Aberin.

Ang mga ebidensya sa PNP Forensic Unit 7 alang sa chemi­cal analysis. /AYB