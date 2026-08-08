P4M nga kantidad sa shabu nasakmit gikan sa bodegero

Sikop sa mga sakop sa City Intelligence Unit (CIU) sa Mandaue City Police Office (MCPO) ang giingong bodegero sa ilegal nga drugas human sa kapin usa ka buwan nga pagpaniid atol sa gipahigayon nga buy-bust alas-7:33 sa gabii, Huwebes, Agusto 6, 2026 sa F.E. Zuellig Avenue, North Reclamation Area, Barangay Subangdaku, Mandaue City.
Ang nasikop giila nga si Janyl Eymard Macaraya Palantig, alyas "Tata", 31, nga nagpuyo sa Aznar Street, Sityo Tangkongan, Barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo.
Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang 18 ka dagkong pakete sa gituohang shabu nga mitimbang og 600 gramos ug adunay Standard Drug Price (SDP) nga P4,080,000.
Sa imbestigasyon sa MCPO, nasayran nga sobra sa usa ka buwan nilang gipailawom sa sub-sob nga surveillance si Palantig human makadawat og impormasyon bahin sa iyang pagka-bodegero ug tig-apud-apod og shabu sa Dakbayan sa Mandaue.
Matod sa kapulisan, matag adunay moabot nga dakong supply sa druga sa Sugbo, si Palantig maoy usa sa mga tigdawat og dinaghang supply aron ibaligya sa iyang mga kustomer.
Pagtaho nga aduna na usab kini nadawat nga bag-ong supply, gidali kini sa pag-transact sa asset sa kapulisan nga miresulta sa iyang pagkahulog sa buy-bust nga gipangulohan ni Police Major Dennis Seragon ubos sa supervision ni Police Major Michael Gingoyon, ang hepe sa CIU-MCPO.
Gidala na sa PNP Forensic Unit ang mga nakuhang ebidensya alang sa dugang pagsusi, samtang giandam na ang ipasaka nga kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) batok sa suspek. / AYB