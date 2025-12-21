P500 nga budget alang sa Noche Buena mahimo pinaagi sa saktong pagplano

Ang nagkamahal nga presyo sa pagkaon maoy nag-aghat sa daghang pamilyang Pilipino sa pagpakunhod sa ilang gasto alang sa Noche Buena karong tuiga.
Pipila ka pamilya ang nagkanayon nga P500 na lang ang kantidad nga ilang makaya alang sa tradisyonal nga panihapon sa bisperas sa Pasko.
Adunay mga estudyante nga niingon nga bisan ang P500 nga budget gamay ra, mahimo kini pinaagi sa saktong pagplano.
“It’s hard but I think it can still prepare simple things because what matters most is the bond that turns into memories,” matud ni Raiza Cahapon.
Nisugyot ang pipila ka estudyante sa pagluto og barato ug yano nga mga putahi sama sa spaghetti, adobo, ug mga dessert sama sa mango float ug salad.
Matod nila, kini ang mga komon nga pagkaon nga mahimong paigo sa limitado nga budget. Ang mga estudyante nagkanayon nga ang ilang mga pamilya mas nagtutok sa paggahin og panahon sa usag-usa kaysa sa pag-andam og daghang putahi.
“Bonding together is more important than having expensive and many foods,” paambit ni Keziah Burcela.
Samtang ang uban naguol, aduna usay pipila nga nakasabot sa sitwasyon.
Ang uban nagsugyot nga ang mga eskwelahan o bisan ang komunidad makatabang pinaagi sa pagpanghatag og mga food pack o paghimo og yano nga mga programa sa holiday.
Bisan pa sa limitado nga budget, nagkauyon ang mga estudyante nga ang makahuloganong Noche Buena wala ginasukod sa gidaghanon sa pagkaon sa lamesa.
Bisan sa budget nga P500, nagtoo sila nga ang tinuod nga diwa sa Pasko mabati gihapon. / Kylah Sophia Burcela / Talamban National High School