P500 noche buena budget gisaway

Gisaway sa pipila ka mga lumolupyo sa Dakbayan sa Sugbo ang gisugyot sa Department of Trade and Industry (DTI) nga P500 nga budget alang sa Noche Buena.
Matod sa gitumbok nga mga lumolupyo nga ang maong kantidad layo ra kaayo aron makapangandam og tradisyonal nga panihapon sa Pasko taliwala sa nagkataas nga presyo sa mga palaliton.
Gisulti sa DTI kaniadto nga ang P500 igo na alang sa usa ka pamilya nga upat ka tawo aron makapreparar og spaghetti, macaroni salad, ug ham.
Apan ang mga inahan nga nainterbyu sa SunStar Cebu niadtong Dominggo, Nobiyembre 30, 2025, niingon nga ang maong kantidad wala nahiuyon sa kasamtangang presyo sa mga palaliton. Usa ka inahan sa upat ka anak, kinsa naghangyo nga dili nganlan, niingon nga bisan ang mga panakot (spices) mokonsumo na og dakong pahak sa P500 nga alokasyon.
Gihulagway niya ang rekomendasyon nga "insulto" sa mga pamilya nga kabus.
“Gamay kaayo inyong tan-aw sa mga pobre kay inyuha ra mi budgetan og P500? Mao ra nay tan-aw ninyo’s mga Filipino?” matod sa gitumbok nga inahan, kinsa niingon nga ang Pasko usa ka tinuig nga selebrasyon nga gilauman gihapon sa mga pamilya nga mamahimong makahuloganon bisan pa sa kalisod sa panalapi.
“Sa panahon karon, taas na kaayo ang presyo sa palaliton. Kanang P500 nimo, panakot ra na kutob tungod sa kamahal,” dugang niini.
Matod niya nga ang P500 nga budget posibleng mohaom ra sa nangaging mga dekada apan dili na sa kasamtangang presyo.
Sa Carbon Market, niuyon ang mga tindera nga ang P500 kulang ra kaayo alang sa usa ka naandan nga handa sa Pasko. Si Christa (dili tinuod nga ngalan), usa ka tindera og karne, niingon nga ang maong kantidad dili gani paigo sa saktong gikinahanglan sa spaghetti.
“Dili na kaigo. Sa spaghetti lang, maigo ra na pero wala’y cream, walay condense. Kon usa ra ka putahi, maigo ra ang P500 pero gamay ra,” matod niya.
Asoy sa tindera nga ang kasagaran nga Noche Buena sa ilang pamilya naglakip og spaghetti, salad, baboy, manok, ug mga prutas. Siya niingon nga bisan og kapin sa 10 sila ka pamilya apil ang mga extended family, gusto nila nga mahimong halandumon ang ilang Pasko tungod kay kausa ra kini sa usa ka tuig. / CDF