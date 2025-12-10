P500 Noche Buena mapaigo ra kon sa Carbon mamalit

Gilusad sa mga manindahay sa Carbon Public Market ang tinuig nga “Carbon Pasko Na” sa Miyerkules, Disyembre 10, 2025.
Gawas sa pagsaulog sa ika-20 nga anibersaryo sa maong tradisyon, gipamatud-an sab sa mga tindera nga “achievable” o makab-ot ra ang P500 nga budget alang sa Noche Buena sa ilang merkado.
Isip tubag sa pamahayag sa Department of Trade and Industry (DTI) nga igo ra ang P500 alang sa Noche Buena sa usa ka pamilya, niingon ang mga manindahay nga posible kini sa Carbon tungod sa baratong presyo sa mga sagol, sama sa fruit salad ug spaghetti.
“Makab-ot gyud ang P500 nga noche buena diri sa Carbon kay barato. Kon pamilya ang tagaan og P500, maka-serve naka ana sa inyong table,” matod ni Jovelyn Gomez sa Carbonhanong Alyansa.
Hinuon giklaro niya nga mag-agad kini sa gidak-on sa pamilya. Sa mga dagkong pamilya ilabi na sa adunay dul-an sa 20 ka miyembro—magkuwang gyud ang maong kantidad.
Ang tema karong tuiga, “Pasko sa Gugma, Paglaum sa Hustisya,” naghiusa sa mga manindahay, stall holders, ambulant vendors, ug sa City Market Office.
Alang sa mga lider sa manindahay, ang selebrasyon dili lang kalingawan apan plataporma usab aron isinggit ang ilang dugayng panawagan sa hustisya, lakip ang pagsupak sa privatization sa merkado ug pagsaway sa korapsyon sa mga pampublikong institusyon.
Kini nga mga isyu maoy buot nilang masulbad isip ilang “Christmas wish.”
Gipasigarbo sab sa market administration ang kalinaw sa Carbon nga adunay kapin sa 5,000 ka manindahay diin 3,900 niini mga ambulant vendors ug 1,700 ang stall holders.
“Wala koy nadawat nga report sa kawat o mga insidente. Pasalamat sa mga vendor kay aware sila ug mo-cooperate. Peaceful na kaayo ang Carbon,” report ni Elconjim Concha, ang Carbon Market Administrator.
Hugot sab nga gipatuman ang price monitoring ug pagsusi sa mga timbangan aron maprotektahan ang mga mamalitay.
Pasidaan ni Concha, ang mosupak sa presyo ug manikas sa timbangan isyuhan dayon og ticket, apan wala pay nadakpan ubos sa kasamtangang liderato.
Naglaom ang mga tigpasiugda nga motambong si Cebu City Mayor Nestor Archival sa umaabot nga Christmas lighting ceremony. Isip kinadak-an ug makasaysayanong merkado sa Sugbo, nagpabilin ang Carbon nga sentro sa barato ug sadya nga Pasko, dungan sa padayon nga pakigbisog sa mga manindahay. / Dugang taho gikan ni GPL