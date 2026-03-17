P5,000 ayuda gisugdan na'g hatag sa mga drayber

Gisugdan na sa gobiyerno ang pagpanghatag og tabang pinansiyal sa mga drayber sa mga pampublikong sakyanan niadtong Martes, Marso 17, 2026.
Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. maoy nangulo sa pag-distribute sa P5,000 nga cash relief assistance ngadto sa mga benepisyaryo sa payout center sa Barangay 627, Santa Mesa, Manila.
Sa kasamtangan, ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) aduna nay gimontar nga 30 ka payout centers tibuok Metro Manila alang sa pagpangapudapod sa cash aid ngadto sa moabot 139,000 ka mga kwalipikadong tricycle driver.
“Susunod ang jeepney drivers, then ‘yung TNVS medyo kasi ire-reconcile natin kasi hindi pa kumpleto ang records natin sa TNVS, ‘yung sa jeepney drivers susunod late this week or early next week,” matod sa Presidente.
Gipasalig ni Marcos nga ang kagamhanan naningkamot aron maseguro ang kaayuhan sa publiko taliwala sa nga krisis sa lana.
“Nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan, talagang binabantayan natin kung ano ang mga bagong pangyayari at kung ano pa ang darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho ang ating commuters. At na hindi masyadong maging problema itong nangyayari nga na giyera sa Middle East. Asahan po ninyo na kami po ay nakabantay at nag-aalalay sa lahat ng ating mga kababayan,” dugang niya.
Matod ni Marcos, ipatuman sab ang maong programa sa ubang bahin sa nasod sa higayon nga mahuman na sa mga hingtungdan nga ahensiya ang pinal nga listahan sa mga kwalipikadong benepisyaryo.
Ang pundo kuhaon gikan sa Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) nga programa sa Department of Social Welfare and Development. / TPM / SunStar Philippines