P500K danyos sa sunog sa Duljo Fatima

Dul-an P500,000 ang gibanabana nga danyos ang gibilin sa niulbong sunog sa 444 B. Aranas St., Sitio Fatima, Barangay Duljo Fatima, Dakbayan sa Ssugbo, mga alas 4:00 pasado sa hapon niadtong Sabado, Oktubre 11, 2025.
Nadawat sa Bureau of Fire Protection kun BFP ang maong taho alas 4:08 sa hapon diin dali nila kining girespondihan.
Gisaka kini sa first alarm mga alas 4:16 ug mga alas 4:26 nakontrolar na kini unya paglabay sa 10 ka mga minutos, hingpit na kini nga napawong.
Matod sa BFP, ang kayo gikan sa ikaduhang andana sa usa ka lawak nga gipanag-iya ni Benita Rosaroso apan kasamtangang kining giokupar ni Regalado Sabuero ug pamilya niini.
Apan padayon gihapon ang ilang imbestigasyon kon unsa ang hinungdan sa maong sunog.
Wala’y gikataho nga naangol o nakalas sa maong kalit nga panghitabo.
Samtang base sa final report gikan sa Department of Social Welfare and Services (DSWS), ang maong sunog nakaapekto sa tulo ka mga pamilya nga gilangkuban sa siyam ka mga indibidwal.
Subay niini, gikataho nga ang kagamhanan sa dakbayan nihatag na og food packs ug family kits ngadto sa mga biktima.
Girekomendar sa DSWS ang P40,000 nga dugang suporta sa mga naapektuhan, diin P20,000 alang sa nag-unang apektadong pamilya samtang P10,000 matag usa alang sa mga house sharer. / JDG