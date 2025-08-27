P500K nga shabu nasakmit sa buy-bust sa Brgy. Quiot

GIILANG high value individual nadakpan sa gilusad nga buy-bust sa mga personnel sa PNP Drug Enforcement Group (PDEG) 7 sa gabii sa Martes, Agusto 26, 2025, sa Sitio Mahayahay, Barangay Quiot, Siyudad sa Sugbo.
Ang nadakpan mao si Elwin Setenta Bariquit, 33, residente sa Barangay Kinasang-an.
Nakuha gikan kaniya ang binulto sa gituohang shabu nga motimbang og 80 gramos nga dunay standard drug price nga P544,000. Ang mga nakuhang ebidensya giduso sab sa PNP Forensic Unit 7 alang sa himuon nga chemical analysis.
Base sa imbestigasyon sa PDEG 7 nga si Bariquit usa ka buwan nga gipaubos sa monitoring ug surveillance kay maoy tighagbong sa suplay sa ilegal nga drugas sa barangay Quiot ug silingang lugar.
Makabaligya ang suspek og 50 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang kaila nga nakuha ang pangalan sa kapulisan alang sa himuon nga follow up operation.
Kasamtangan nga gibalhog sa Labangon Police Station temporary custodial facility ang suspek ug giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165. / AYB