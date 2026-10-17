P50.1M drugs nasakmit, sulod sa 10 ka buwan

Mokabat sa P50.1 milyones nga balor sa ginadili’ng drugas ang nasakmit ug 5,674 ka mga suspek nadakpan sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) sa gihimo’ng kampanya batok sa kriminalidad sulod sa 10 ka bulan ning tuiga.
Gikan sa Enero 1 hangtod Oktubre 15, 2026, ubos sa pamunoan ni PCOL Abubakar Udang Mangelen Jr., nakahimo ang CPPO og liboan ka operasyon batok sa drugas, wanted persons, loose firearms, ug illegal gambling sa tibuok Lalawigan sa Sugbo.
Base sa record sa CPPO, sa kampanya batok sa ilegal nga drugas 1,863 ka operasyon ang gilusad; 2,411 ang nadakpan; nasakmit ang kapin 7.3 ka kilo nga shabu ug marijuana nga nagbalor og P50,114,274.
Sa mga wanted persons: 1,612 ang nasikop lakip ang 270 ka Most Wanted Persons.
Sa armas ug eksplosibo: 417 ang nadakpan, 458 ka armas ug 24 ka eksplosibo ang nasakmit, samtang 365 ka armas ang gipasurender pinaagi sa Oplan Katok.
Dunay 1,234 ka tawo ang nadakpan ug kapin P244,000 nga pusta ang nasakmit sa kampanya sa ilegal nga sugal.
“Beyond these numbers, our priority is to protect lives, strengthen public trust, and ensure that every Cebuano can live in a safe and peaceful community,”pamahaya ni PCOL Mangelen.
Samtang si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa iyang bahin nagkanayon nga dako og papel ang pakig-alayon sa kagamhanang probinsyal, local government units, komunidad aron makab-ot ang kahusay ug kalinaw.
“Through strong coordination between the provincial government, the police, local government units, and our constituents, we can help build safer communities where every Cebuano can live with greater security and peace of mind,” sigun sa gobernador. / PR