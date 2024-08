P50M nga edipisyo tukuron alang sa CCPO

Gipasalig sa kasamtangan nga mayor sa dakbayan sa Sugbo Raymond Alvin Garcia nga sa sunod buwan, mohimo na sila og ground breaking alang sa bag-ong edipisyo alang sa Cebu City Police Office (CCPO) nga adunay budget nga P50 mil­yunes.

Ang maong pundo na­aprobahan na tulo ka tuig ang milabay atol sa administrasyon ni anhing Cebu City Ma­yor Edgardo Labella nga maoy unang mipasalig nga tukuran ug bag-ong building ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo.

Matod ni Garcia atol sa iyang pagbisita sa kampo sa CCPO niadtong Huwebes, Agusto 8, 2024 nga nagpaabot nalang sila sa resulta sa bidding.

"This was three years in the making, we're just working out the finalization of the Program of Works and Estimates and then once that is already finish bidding and the hopefully ma bid na na this month so that in September you are all invited to the ground breaking," matod ni Garcia.

Dugang sa kasamtanga’ng mayor nga kinahanglan nga hamugaway ang buhatan sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo gumikan kay sila ang dagway sa tibuok Central Visayas.

Ibalik usab niya ang gitawag nga Cebu's Finest nga maoy tawag sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo tungod sa mga pasilidad nga gihatag sa kagamhanan sa syudad.

Gawas sa bag-ong building misaad usab kinig bag-ong mga sakyanan nga gikinahanglan sa mga police station.

Gihangop usab ni Acting CCPO Director Colonel Antonietto Cañete ang maong pasalig sa mayor ilabi na nga gikinahanglan nila ang edipis­yo aron nga mas molambo ilang working environment. /AYB