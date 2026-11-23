Isip pagseguro nga aduna na unya'y limpyo ug luwas nga tubig mainom sa Lungsod sa Borbon, gisubhan ang P50-milyunes nga Borbon Potable Water Project nga gipangulohan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro.
Tumong sa maong proyekto nga ayuhon ug palambuon ang suplay sa tubig sa Borbon, ilabi na sa mga barangay daplin sa baybayon, aron mas daghang panimalay ang makapahimulos niini.
Gihulagway ni Borbon Mayor Nico Dotillos ang maong pundo nga dili lang ordinaryong proyekto sa imprastraktura, kon dili usa ka dakong lakang aron matubag ang usa sa labing importanteng panginahanglan sa iyang mga konstituwente.
“Usa kini ka sinugdanan, usa ka dakong kalampusan, ug kahigayonan aron matubag ang labing mahinungdanon nga panginahanglan sa atong katawhan,” matod ni Dotillos.
Gipasalamatan sab sa mayor ang gobernador sa hugot niining suporta sa kalambuan sa Borbon, lakip na ang pasalig niini alang sa gisugyot nga Phase 2 sa proyekto nga moabot na sa mga bukirang bahin ug suok nga mga barangay.
Gibanabana ni Dotillos nga mokabat sa 20,000 ngadto sa 25,000 ka mga residente sa maong mga dapit ang makabenepisyo kon mapatuman na ang ikaduhang hugna niini.
Nitambong sab sa maong kalihukan si Provincial Board Member Mike Villamor ug uban pang mga lokal nga opisyal sa lungsod. / ANV