P51.4M nga shabu nasakmit sud sa 1 lang ka semana

Sulod lang sa pito ka adlaw, ang kapulisan sa Central Visayas nakasakmit na og kapin sa P50 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas ug nakasikop og 689 ka mga suspek.

Sa data nga gipahibawo sa Police Regional Office 7 gikan sa Hunyo 2-9, 2024 nakasakmit sila og 7,558 gramos nga gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P51,400,384 nga miresulta sa pagka sikop sa 208 ka mga personalities.

Gawas sa kampanya sa ilegal nga drugas, nakasikop usab ang kapulisan og 287 ka mga sugarol atol sa ilang paghingusog sa kampanya batok sa illegal gambling operations sa tibuok rehiyon 7 diin sa operation nakasakmit sila og P27,689 isip sugal.

Samtang sa resulta sa gilusad nga Oplan Katok ug kampanya batok loose firearms, nakasakmit ang kapulisan og 120 ka unregistered firearms ug pagkasikop sa 33 ka mga individual human makuhai og armas sa ilang kaugalingon.

Wala sad magpaulahi ang ilang pagpangita sa wanted persons nga dunay pending warrants of arrest nga giisyu ang korte sa lainlaing kaso nga giatubang diin nakadakop sila og 152 ka akusado, siyam kanila giila nga mga most wanted person.

Si Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, nidayeg sa iyang mga personnel nga walay hunong sa kampanya batok sa krimen.

“It is the job of your PRO 7 to prevent and control the commission of crimes and to achieve this, one of our most effective strategies is the conduct of relentless police operations and anti-criminality interventions. Thus, expect us to continue to be aggressive and relentless against criminals but very friendly and well-coordinated with the peace loving citizens of Central Visayas,” matod ni Aberin. / AYB