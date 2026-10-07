P51.6M alang sa edukasyon giaprobahan sa Kapitolyo

Giaprobahan sa Cebu Provincial School Board (CPSB) ang dugang pundo nga nagkantidad og P51.6 milyunes aron suportahan ang mga dinalian nga proyekto sa Department of Education Cebu Province.
Gihimo ang maong desisyon atol sa tigom sa board nga gipangulohan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro sa Kapitolyo sa Oktubre 6, 2026.
Gibutyag ni Provincial Treasurer Atty. Roy Salubre nga aduna pay P1.5 bilyunes nga nahabilin sa trust fund sa CPSB sukad niadtong Hulyo 31.
Subay niini, gihan-ay sa kagamhanan ang mga gamitan sa pundo nga naglakip sa P22 milyunes isip tabang o subsidy alang sa 44 ka lungsod o tag P500,000 ang matag
lungsod nga mosalmot sa provincial meet karong Disyembre.
Samtang P20 milyunes usab ang gigahin alang sa pagtukod og mga dugang temporary learning shelters (TLS) sa Lungsod sa Cordova ug sa Dakbayan sa Danao.
Moabot sa P9.5 milyunes alang sa mga gastuhonon sa provincial meet, lakip na niini ang uniporme ug pagkaon sa mga officiating crew ug mga kawani sa DepEd.
Apil ang P100,000 nga pundo nga igahin alang sa operational requirements sa CPSB.
Matod ni Dr. Senen Priscilo Paulin, ang superintendent sa DepEd Cebu Schools Division, nahurot na ang ilang pundo sa milabay nga provincial meet nga gipahigayon niadtong Pebrero.
Tungod sa pagbalhin sa bag-ong school calendar, kinahanglan silang mopahigayon og laing kompetisyon karong Disyembre isip preparasyon sa regional meet nga gikatakda sab sa Marso sa sunod tuig.
"The new school calendar has posed a challenge in the staging of our provincial sports meet because it necessitates us to conduct another provincial meet within the year so we can prepare for our
participation in the regional meet which will happen after the last instructional block of this school year,” matod ni Paulin.
Ang DepEd Cebu Schools Division usa sa labing dako nga division sa nasod nga naglangkob sa 1,143 ka tunghaan sa 44 ka lungsod, ug nagserbisyo sa gibanabana nga 650,000 ka mga estudyante ug 27,000 ka mga magtutudlo ug kawani.
Subay niini, tinguha sa kagamhanan nga magmalampuson ang mga programa sa mga tunghaan pinaagi sa dugang pundo alang sa kaluwasan ug kalambuan sa mga tinun-an. /ANV