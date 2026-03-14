P5.1M balor sa shabu sakmit sa PDEA 7

Lima ka mga High-Value Target (HVT) ang nasikop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug Philippine National Police (PNP) atol sa duha ka managlahing operasyon sa Dakbayan sa Mandaue ug Talisay niadtong Biyernes, Marso 13, 2026.
Unang gilusad ang operasyon sa F.F. Cruz Street, Dakbayan sa Mandaue, alas 5:20 sa hapon, diin nasikop ang duha ka durugista.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang mga nadakpan nga silang alyas Saac, 23, taga-Barangay Ermita, ug alyas Rongen, 18, taga-Barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo.
Nakuha gikan sa duha ang walo ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 750 gramos ug adunay banabana nga balor nga P5.1 million. Narekober usab ang buy-bust money, timbangan, duha ka cellphone, ug usa ka motorsiklo.
Sumala ni Leia Alcantara, tigpamaba sa PDEA 7, duha ka semana nga gipaubos sa case buildup si alyas Saac kinsa giingong makabaligya og usa ngadto sa duha ka kilo nga shabu matag semana.
Pagka-alas 6:40 sa gabii, gironda usab sa PDEA-Cebu Provincial Office ug Talisay City Police ang usa ka drug den sa Sityo Abalo, Barangay Cansojong, Dakbayan sa Talisay.
Nasikop ang tagdumala sa drug den nga si alyas Bernie, 64, kinsa suma sa rekord, nadakpan na niadtong 2016 apan nibalik sa ilegal nga negusyo human makagawas sa prisuhan niadtong 2024. Nadakpan usab ang duha ka construction worker nga naatlan nga nag-pot session sa sulod nga silang alyas Raul, 62, ug alyas Marvin, 30.
Nakuha sa maong operasyon ang 11.02 gramos nga shabu nga nagkantidad og P74,936.
Ang tanang suspek kasamtangang gibalhog sa detention facility sa PDEA 7 sa Sityo Sudlon, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo samtang giandam na ang mga kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB