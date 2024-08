P5.28B hinabang sa senior high students

Kapin sa 1.32 million ka mga ginikanan sa senior high students ang nakapahimulos sa bag-ong programa sa gobyerno pinaagi niining Tulong Eskwela Program sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos.

Ang maong programa dungan nga gilusad sa nasod lakip na usab ang nagkadaiyang parte sa Sugbo niadtong Sabado, Agusto 30.

Nasayran nga mokabat P5.28 billion ang kinatibuk-an nga kantidad sa maong hinabang nga gikan sa Department of Social Welfare - Ayuda para sa Kapos Ang Kita Program (DSWD-AKAP) ug Tulong Panghanapbuhay Sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) sa Department of Labor and Employment (DOLE).

Sa Sugbo liboan ka mga ginikanan sa mga tinun-an sa senior high school ang natunolan sa maong programa.

Pinaagi sa first bacth sa payout ni Congresswoman Emmarrie Lolypop Quano-Dizon sa dakbayan sa Mandaue, miabot sa 1,200 ka mga senior high parents ang nakadawat og tag P3,000.

"The budget is for all senior high parents or guardians kay usually man diba its always atong mga studyante but this time ang mga ginikanan maoy beneficiaries ani," matod ni Quano-Dizon.

Sa dakbayan sa Sugbo, mokabat sa 1,300 ka mga ginikanan sa tinun-an sa senior high ang nakadawat sa maong hinabang pinaagi sa launching nga gipahigayon sa usa ka mall ni Congressman Eduardo Rama Jr. sa Cebu City South District.

Atol sa speech ni Rama mapasalamaton kini kang Presidente Marcos, House Speaker Martin Romualdez, ug sa Tingog Party List nga gipangulohan nila ni Congresswoman Yedda Romualdez ug Congressman Jude Acidre.

Usa ka libo usab nga mga ginikanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakadawat sa susamang hinabang pinaagi sa payout nga gihimo sa Hoops Dome.

Gipangulohan ang maong payout ni Lapu-Lapu City Congresswoman Ma. Cynthia “Cindi” King Chan.

Ang TEP usa ka programa karon sa gobyerno nga tumong ang matabangan ang mga estudyante sa senior high alang sa mga panginahanglan nga pinansyal sa ilahang pag-eskwela ug alang sa ilang tagsatagsa ka pamilya. / CAV with PR