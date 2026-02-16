P5.2M balor sa shabu, 35 ka armas; nasakmit

Mokabat sa P5.2 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas ug 35 ka loose firearms ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 atol sa gihingusgan nga operasyon sa tibuok Central Visayas niadtong Pebrero 8 hangtod 14, 2026.
Subay sa kamanduan ni PNP Chief Gen. Jose Melencio Nartatez Jr., gipangulohan ni Regional Director Brig. Gen. Redrico Maranan ang intelligence-driven operations nga niresulta sa pagkasakmit sa ilegal nga drugas nga
motimbang og 769.27 gramos nga shabu ug marijuana nga mobalor og P5,231,036.
Niabot sab sa 196 ka mga suspek ang nadakpan diin unom niini mga high-value individuals.
Duna say 35 ka armas nga walay lisensya ang naimbargo ug 25 ka tawo ang gipasakaan og kasong kalapasan sa RA 10591.
Nadakpan sab ang 140 ka wanted persons lakip ang 12 ka Most Wanted Persons sa regional, provincial, ug municipal levels.
Sa ilegal nga sugal, 73 ka sugarol ang nadakpan sa hantak ug tigbakay diin nasakmit ang kapin P11,000 nga kuwarta sa sugal. / AYB