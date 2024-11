P5.2M natigom nga pundo sa Brgy. Basak, Lapu-Lapu

Sa labing una nga State of the Barangay Address (SOBA) ni Basak Barangay Kapitan Jasmine Marie "Daday" Chan, Oktubre 30, 2024 iyang gipahibawo ang tibuok Basakanon sa mga kalambuan sa barangay sud sa unang tuig sa iyang pagdumala.

Gi-report ni Kapitan Chan ngadto sa iyang konstituente ang kahimtang sa barangay diin iyang giuna ang pagpahigayon sa first semester nga financial report alang sa tuig 2024 diin ang Basak nakahipos og total income nga P43,396,697 diin lakip na niini ang kita sa barangay clearances, business permits, cedula, garbage fees, rental income, interests income, Real Property Share ug uban pa. Dako sab og natampo sa maong pundo ang internal revenue allotment (IRA) nga moabot sa P34.8 milyones.

Samtang ang pundo nga nagamit sa barangay moabot ngadto sa P29.5M nga maoy gigamit sa nagkadaiyang proyekto ug operational cost diin ang dakong pahat anaa sa personnel services, maintenance ug ubang operating expenses ug development programs ingon man infrastructure projects.

Garbo nga gipahibawo ni Chan nga ang barangay adunay sobra nga pundo nga moabot sa P5.2M nga magamit sa umaabot nga proyekto o programa nga makabenepisyo ang barangay.

Gipahibawo sab niya ang mga nakahan-ay nga infrastructure and community development.

“Serving the people of Basak is not a duty for me, but A PASSION that I hold close in my heart. As your Punong Barangay, I am committed to work tirelessly with you all for the betterment of Barangay Basak,” tipik sa pamahayag ni Kapitan Chan.

Atol sa maong kalihokan ang ginikanan ni Chan nga sila si Lapu-Lapu City Mayor Junard Chan ug Kongresista Cindi King-Chan misaksi sa labing una niya nga SOBA. / FVQ, PR