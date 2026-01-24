P5.2M nga smuggled nga sigarilyo nasakmit MCPO

Kapin 2,000 ka reams sa ilegal nga sigarilyo nga nagkantidad og P5.2 milyones ang nasakmit sa mga sakop sa City Intelligence Unit (CIU) sa Mandaue City Police Office (MCPO) niadtong Biyernes sa hapon, Enero 23.
Ang operasyon, nga gipangulohan ni Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sucalit, gipahigayon alas 3:53 sa hapon sa Plaridel Street, Sityo Baybayon, Barangay Looc, Siyudad sa Mandaue.
Sikop sa maong operasyon ang tag-iya sa mga kontrabando nga giilang si Hamedkhan Basang Angkaya, alyas “Hamed,” 52, lumad nga taga Sta. Catalina, Zamboanga City apan kasamtangang nagpuyo sa Barangay Looc.
Ang malampusong ronda gihimo pinaagi sa pagtinabangay sa CIU-MCPO ubos sa kamanduan ni Police Colonel Cirilo Acosta, kauban ang Bureau of Customs (BOC) 7, Regional Intelligence Division (RID) 7, City Mobile Force Company, Police Station 5, ug National Bureau of Investigation (NBI) 7.
Nasakmit gikan sa suspek ang kinatibuk-ang 2,031 ka reams sa nagkadaiyang brand sa smuggled nga sigarilyo sama sa Alpha, King Bravo, ug Famous.
Nasayran nga nakadawat og impormasyon ang kapulisan labot sa pagpamaligya og ilegal nga sigarilyo sa maong dapit.
Human sa gihimong validation ug kumpirmasyon, daling gilusad ang buy-bust nga niresulta sa pagkasakmit sa mga kontrabando ug pagkasikop ni Angkaya.
Ang suspek mag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act (CMTA). / dugang taho gikan ni GPL