P5.4M nga shabu nasakmit sa PRO 7 sud sa 6 ka adlaw
Moabot ngadto sa kapin P5.4 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 sulod sa unom ka adlaw nga kampanya batok kriminalidad gikan sa Oktubre 12-18, 2025, nga nisikop sa 153 ka drug personalities.
Sa padayon nga subsob nga kampanya sa kapulisan sa Central Visayas batok sa nagkalainlaing ilegal nga kalihukan, nakasakmit sila og 795.98 gramos nga gituohang shabu nga mobalor ang tanan sa P5,412,664.
Samtang nakasikop sab sila og 57 ka sugarol nga nalambigit sa illegal numbers game, nakaposa og 15 ka suspek human makuhaan og armas nga walay lisensya ug 24 ka loose firearms, ug lakip na 50 ka bala sa lainlaing kalibre.
Sa paghingusog sa kapulisan sa paggukod niadtong mga pinangita sa balaod, nakadakop sila og 18 ka most wanted ug 59 ang mga dunay pending warrant of arrest sa lainlaing kaso nga giatubang sa korte.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nidayeg sa dedikasyon sa iyang mga sakop nga walay hunong sa pagbatok sa kriminalidad aron nga magpabilin nga malinawon ang tibuok rehiyon 7.
“These accomplishments mirror the unwavering commitment of our personnel to maintain peace and order in the region. Our campaign against crime will continue relentlessly to protect our communities and bring offenders to justice,” matod ni Maranan.
Subling giawhag sa heneral ang publiko nga magbinantayon ug motawag dayon sa kapulisan kon dunay kadudahan nga kalihukan diha sa ilang tagsa-tagsa ka dapit.
Kon dunay madawat nga impormasyon nga naay pinangita sa balaod sa ilang lugar, mahimong ipahibalo dayon sa labing duol nga police station.
Giila ni Maranan ang kamahinungdanon sa kooperasyon sa komunidad ngadto sa kapulisan alang sa malungtaron nga kahusay ug kalinaw sa usa ka lugar. / AYB