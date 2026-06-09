P5.4M nga shabu sakmit, 446 sikop sud sa 1 ka semana nga operasyon

Moabot sa 446 ka mga tawo ang nadakpan sa Police Regional Office (PRO) 7 atol sa usa ka semana nga regional law enforcement operations batok sa illegal drugs, wanted persons, illegal gambling, ug loose firearms gikan sa Mayo 31 hangtod Hunyo 6, 2026.
Base sa datos sa PRO 7, nakasikop ang nagkadaiyang unit sa kapulisan og 216 ka mga tawo isip kabahin sa ilang gipakusgang kampanya batok sa ilegal nga drugas.
Sa maong gidaghanon sa mga nadakpan, nakasakmit sab ang kapulisan og 797.57 gramos nga shabu nga adunay standard drug price nga P5,423,476.
Gipakusgan sab sa PRO 7 ang ilang manhunt operations batok sa mga gipangita sa balaod nga niresulta sa pagkadakop sa 113 ka wanted persons, lakip ang 21 ka most wanted persons ug 92 ka other wanted persons nga nag-atubang og dagko ug gagmay'ng mga kaso aron mahatagan og hustisya ang ilang mga nabiktima.
Samtang sa kampanya batok sa ilegal nga sugal, nakasikop ang kapulisan og 108 ka mga sugarol ug nakasakmit og P14,198.00 nga kuwarta nga gituohang gikan sa ilegal nga sugal.
Wala usab magpabilin sa likod ang operasyon batok sa loose firearms, diin nadakpan ang 30 ka mga malapason sa balaod ug nasakmit ang 51 ka armas nga walay lisensya ug usa ka granada nga posibleng magamit sa kriminal nga kalihukan kon wala pa kini maimbargo.
Nasakmit sab sa kapulisan ang kapin sa 100 ka armas sa nagkadaiyang kalibre nga karon anaa na sa kustodiya sa matag yunit sa kapulisan ug napasakaan na sa tukmang mga kaso ang mga responsable. / AYB