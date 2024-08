P5.5M danyos sa sunog sa munisipyo sa Talibon

Nasunog ang duha ka mga edipisyo sa Talibon Municipal Hall sa Barangay Poblacion, Talibon, Bohol sa alas 11:36 sa gabii, Huwebes, Agusto 15, 2024.

Nahinabi sa dyLA ang fire investigator sa Bureau of Fire Protection (BFP) sa Talibon nga si SF02 Niceas Hondanero nasuta nga nagsugod ang sunog sa Early Childhood Care and Development (ECCD) Council sa old building ug naapil ang bag-ong Sangguniang Bayan (SB) building.

Ang sunog gipasaka sa first alarm sa 11:36 sa gabii. Giisa ngadto sa 2nd alarm sa alas 12:25 sa kaadlawon sa Biyernes, Agusto 16, pagka alas 12:45 sa kaadlawon gideklarar nga under control, ug fire out sa ala 1:45 sa kaadlawon.

Gawas sa mga bombero sa Talibon, nitabang usab ang mga bombero sa mga kasikbit nga kalungsoran.

Si Hondanero niingon nga ang ECCD old building may upat ka opisina nga naapektohan sama sa Pantawid, Empraw, Kalahi ug Tagemco. Samtang, ang new SB office gihulagway nga partially damaged.

Ang sunog nagbilin sa gibanabana nga danyos nga moabot og P5.5 milyunes.

Sa pagkakaron, ang mga opisyal sa Talibon padayon nga nagsubay sa kadaut sa mga dokumento ug ang kabomberohan padayon sa ilang imbestigasyon sa hinungdan sa pag-ulbo sa sunog. / DVG