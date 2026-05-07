P56.6M nga shabu nasakmit sa NAIA; 2 ka pasahero sikop

Gidakop sa mga awtoridad ang duha ka Pinay nga pasahero human mabulilyaso ang pagsulod sa kapin P56 milyunes nga kantidad sa methamphetamine hydrochloride (naila nga shabu) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 1 sa Pasay City, sumala sa Philippine National Police (PNP) niadtong Huwebes, Mayo 7, 2026.
Ang pagkasakmit nahitabo niadtong Mayo 6 pinaagi sa hiniusang operasyon sa PNP, Bureau of Customs (BOC), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), ug airport security units.
Sumala sa PNP, ang mga suspek gikan sa Phnom Penh, Cambodia sakay sa usa ka international commercial flight nga niabot sa alas 4:41 sa buntag.
Namarkahan sa BOC X-ray personnel ang duha ka maleta sa arrival lobby x-ray area human makit-an ang gidudahang mga gidiling butang sa sulod niini.
Atol sa gihimong physical inspection atubangan sa mga pasahero ug mga opisyal, nakit-an sa mga baggage examiner ang pipila ka foil pack nga adunay sulod nga puti nga crystal substance nga gitago sa sulod sa mga improvised carbon-paper pouch.
Gipaubos sab ang mga bag sa K9 inspection diin nakompirma ang presensya sa ilegal nga drugas. Ang gihimong field test sa dapit nagpositibo sab sa shabu.
Matod sa kapulisan, ang operasyon niresulta sa pagkasakmit sa gibanabanang 8,324 gramos nga shabu nga adunay street value nga P56.6 milyunes.
Gibutyag sa mga imbestigador nga ang usa ka itom nga maleta adunay sulod nga 4,506 gramos nga shabu nga gisagol sa coffee powder,
samtang ang usa ka gray nga maleta adunay 3,818 gramos nga gitago uban sa brown powder ug mga personal nga gamit.
Ang mga nakuhang ebidensiya gitunol na sa PDEA alang sa tukmang disposisyon ug pagpasaka og kaso.
Si PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. namahayag nga kining malampusong operasyon nagpakita sa gipakusgan nga border security batok sa transnational drug trafficking.
“Every successful interception of illegal drugs at our ports of entry protects countless Filipino families from harm. We will continue to strengthen our border protection efforts against drug trafficking networks,” ingon ni Nartatez.
Dugang pa niya, magpabiling mabinantayon ang kapulisan batok sa mga pagsulay sa pagpayuhot og ilegal nga drugas pasulod sa nasod.
Ang PNP nagkanayon nga ang maong operasyon nahiuyon sa gipakusgan nga kampanya sa gobiyerno batok sa ilegal nga drugas ug sa mas lig-on nga koordinasyon tali sa mga awtoridad sa airport ug balaod. / TPM / SunStar Philippines