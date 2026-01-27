P5.6M nga ‘smuggled’ nga sigarilyo nasakmit sa Carcar

Malampusong nasakmit sa mga awtoridad ang gibanabanang P5.6 milyunes nga kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo sa usa ka operasyon niadtong Lunes sa gabii, Enero 26, 2026, sa Sityo Kapatagan, Barangay Perrelos, Dakbayan sa Carcar.
Na-intercept sa maong operasyon ang usa ka Nissan Terrano, plate number: GPK 200.
Sa pagsusi sa sakyanan, nadiskubrehan ang 70 ka gagmay nga karton sa ilegal nga sigarilyo, diin ang matag karton adunay sulod nga 25 ka reams.
Nasuta nga ang maong mga produkto walay gihuptan nga permit o BIR certification alang sa transportasyon ug pagbaligya.
Nadakpan sa maong dapit ang suspek nga giilang si alyas Pauti, 43, usa ka negosyante ug residente sa maong barangay.
Sa pagkakaron, anaa na siya sa kustodiya sa Regional Special Project Unit (RSPU) 7.
Si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, nibutyag nga ang kalampusan sa operasyon resulta sa hugot nga kampanya batok sa kontrabando ug ang lig-on nga inter-agency cooperation ubos sa pagpaluyo sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo.
“This accomplishment reflects the kind of modern policing we continue to uphold in Cebu Province—professional, intelligence-driven, and anchored on respect for the rights of our citizens,” matod ni Mangelen.
Ang maong hiniusang operasyon gilusad sa RSPU 7, Carcar City Police Station, City Intelligence Unit (CCPO), Regional Intelligence Division (RID) 7, Regional Mobile Force Battalion (RMFB) 7, Cebu Police Provincial Office (CPPO), 2nd Provincial Mobile Force Company, ug Bureau of Internal Revenue (BIR). / AYB