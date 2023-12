P57M housing alang sa apektdo sa CBRT project

Usa ka residential project nga mobalor og P57 milyunes ang tukoron alang sa mga tag-iya sa balay kansang pinuy-anan gub-on tungod kay gikinahanglan nga maangkon sa gobyerno ang ilang mga lote aron mahatagan og dalan ang Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project.

Si Officer-in-charge Dante Estrobo sa National Housing Agency (NHA) sa Sugbo nii­ngon nga usa ka housing project ang tukoron alang sa mga residente nga apektado sa katukoran sa Package 2.

“We have relocation for those affected by the bus rapid transit. We indeed need to relocate some families, so we are still finalizing some details,” matod niya sa pakighinabi sa SunStar Cebu.

Ang Package 2 naglakip sa mga rota gikan sa Cebu Provincial Capitol paingon sa IT Park sa Barangay Lahug ug laing rota gikan sa Cebu South Bus Terminal sa N. Bacalso Avenue, Cebu City, paingon sa South Road Properties.

Matod ni Estrobo, ang mga unit nga tukoron kay eksklusi­bong igahin sa 57 ka mga apektadong residente nga nagpuyo sa Barangay Mambaling sa South District sa dakbayan sa Sugbo.

Gibutyag niya nga dili sama sa ubang housing projects nga adunay tagsa-tagsa ka residential structures, kini usa ka medium-rise condo-type nga imprastraktura, diin ang mga residente mag-ipon sa ilang tagsa-tagsa ka mga unit. Kini susama sa lima ka andana nga socialized housing condominium sa Barangay Lorega.

Si City Councilor Jerry Guardo, chairperson sa committee on infrastructure, niingon niadtong Biyernes, Disyembre 1, nga ang giila nga benepisyaryo sa housing project mao lamang ang illegal settlers nga mabakwit tungod sa BRT project.

Hinuon, matod niya, kinahanglang 80 ngadto sa 100 porsiyento nga gub-on ang ilang mga balay.

Gipasabot ni Guardo nga kadtong kabalayan nga partially guba mahimong adunay kalagmitan nga magpabilin ug mag-refurbish sa ilang mga panimalay.

Iyang giklaro nga ang mga tag-iya og pribadong lote makadawat og makiangayon nga bayad sa right-of-way acquisition. Tungod kay pribado nila ang lote nga gibayran, dili obligado ang gobyerno sa pagpangita sa ilang kabalhinan, dugang niya.

Dugang pa, si Guardo mii­ngon nga tungod kay ang illegal settlers nga angayan sa housing program dili ma­nag-iya sa mga lote diin ang ilang mga balay gipatindog karon, dili sila makadawat og bayad gikan sa gobyerno.

Sa report sa SunStar Cebu nga pinetsahan niadtong Septiyembre 25, niabot og dul-an sa 100 ka mga pamilya ug tag-iya og propiyedad nga nagpuyo sa dalan F. Vestil sa Barangay Mambaling ug Barangay Talamban, maguba ang mga balay tungod sa CBRT project.

Sa Talamban, dunay sugyot nga magtukod og terminal ubos sa Package 3.

BUDGET

Iyang giklaro nga ang budget sa maong proyekto ihatag sa Department of Transportation (DOTr), diin ang ilang tahas mao lamang ang pagpasayon ​​sa pagtukod sa housing project.

Matud ni Estrobo, makonsiderar nga ang matag unit adunay budget nga P1 milyon. Hinuon, ang kinatibuk-ang pundo nga P57 milyones makatabon na sa land deve­lopment sa maong site.

Ang opisyal sa pabalay nii­ngon nga ang nahimutangan sa maong propiyedad pada­yon pa nga gi-finalize, apil ang pagplano sa disenyo sa imprastraktura.