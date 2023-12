P5.7T national budget giaprubahan sa Kongreso

Giaprubahan sa taas ug ubos nga chamber sa Kongreso niadtong Lunes, Disyembre 11, 2023, ang bicameral conference committee report sa P5.768 trilyunes nga proposed national budget alang sa fiscal year 2024.

Si Senador Sonny Angara, chairperson sa Senate Committee on Finance nga nangulo sa panel gikan sa upper chamber, niingon nga ubos sa giaprobahan nga final version sa 2024 General Appropriations Act, walay civilian agencies nga mahatagan og confidential and intelligence funds (CIF).

Matod niya nga kinatibuk-ang P9 bilyunes ang gigahin alang sa CIF ubos sa 2024 national budget partikular na sa mga ahensya sa gobyerno nga nagdumala sa mga operasyon sa seguridad.

Si Angara niingon nga ang duha ka mga kamara nagkauyon sa paggahin og dugang pondo alang sa depensa ug nasudnong seguridad.

“I think, in light of world events, ‘yung ‘di ba may gera sa Europa? May gera sa Middle East? Hindi naman sa gusto nating magka-gera dito pero gusto natin na handa tayo,” matod niya sa usa ka chance interview tali sa reporters.

“I think that’s been going on for quite some time. So that’s just one reason to help our defense forces,” dugang ni Angara.

Matod niya gisagop usab nila ang sugyot ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros nga nagdili sa paggamit sa contingent funds aron madugangan ang CIF’s sa ubang mga ahensya.

Ang Office of the Vice President (OVP) gisaway tungod sa P125 milyunes nga confidential funds niadtong 2022, bisan pa nga wala kini sa line budgeting sa ahensya atol sa fiscal year 2023, gigasto sulod lang sa 11 ka adlaw.

Ang maong mga pundo kabahin sa P221.4 milyunes nga gipagawas sa Office of the President (OP), ubos sa contingent fund niini, ngadto sa OVP niadtong Disyembre 13, 2022.

Ang OVP ug ang Department of Education (DepEd), nga parehong ubos ni Bise Presidente Sara Duterte, nangayo og P650 milyunes nga CIF alang sa 2024 national budget apan gibalibaran kini.

Si Angara niingon nga ilang giaprobahan ang gisugyot nga P10.645 bilyunes nga budget alang sa Office of the President ug P1.874 bilyunes alang sa OVP.

Matod niya nga nigahin sila og dugang pundo sa mga non-security agencies apan walay CIF.

Para sa Department of Information and Communications Technology, ang Kongreso nigahin og pundo para sa pagsumpo sa cybercrime.

Si Angara niingon nga ang pinakadako nga tipik sa 2024 national budget naa sa edukasyon, panglawas ug pagtabang sa mga Filipino. /TPM sa SunStar Philippines