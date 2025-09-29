P5B gipangayo sa pagpa-ayo sa mga pantalan sa Sugbo

Nanawagan ang hunta probinsyal sa buhatan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga gahinan og P5 bilyones nga pundo ang Probinsya sa Sugbo alang sa pagpaayo sa mga pantalan.
Ang resolusyon giduso ni bokal Lakambini Reluya nga giaprubahan sa tanan atol sa regular session niini sa Lunes, Septiyembre 29, 2025.
Gipasabot ni Reluya nga dako ang panginahanglanon ug kinahanglang ayuhon ang mga pantalan sa lalawigan aron mas mapadali ang pagbiyahe sa mga goods, mas dali ang negosyo ug mas sayon ang transportasyon sa matag lokalidad.
Human ma-aprubahi, gikatakda nga makig-alayon si Reluya sa buhatan sa gobernador, Cebu Ports Authority (CPA), Provincial Development Council (PDC) ug sa mga lokal nga kagamhanan aron masuta ang mga pantalan nga nanginahanglang ayuhon.
“Although it is an ambitious allocation ato gi-propose unya what if mahatag then swerte na kaayo ang Cebu kay wala nay flood projects,” matod ni Reluya.
Iyang gidugang nga bana-bana lamang ang pundo nga gipangayo niini alang sa probinsya sanglit ubay-ubay nga mga programa ang dunay pundo apan wala na gipadayon sama sa flood control projects sa nasod.
“Somebody told me nga dunay mga unprogrammed projects nga supposed to be gihatagan so I thought nga through the Department of Transportation na mahatagan og allocation ang ports of Cebu kasi we need to navigate kasi sobrang traffic we need the maritime navigation,” matod ni Reluya.
Subay niini, gisugyot ni bokal Cesar “Sarsi” Baricuatro nga ipaubos usab ang maong hangyo sa pagtugot sa Local Development Council (LDC).
Ang probinsya sa Sugbo aduna kini mga pantalan sa mga lugar sama sa Argao, Bogo, Danao, Liloan, Mandaue, Sta. Fe, Talisay, Toledo ug uban pang gagmayng mga pantalan nga kaagian sa shipping ug logistics. / ANV