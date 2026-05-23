P5K cash aid matag semester madawat sa tinun-an sa college

Makabaton na og mas dako nga kahigayunan sa pag-eskwela sa kolehiyo ang mga estudyante sa Dakbayan sa Lapu-Lapu human giaprubahan sa Kagamhanang Lokal ang usa ka ordinansa nga nag-establisar og bag-ong programa sa tabang pinansyal alang sa edukasyon sa kabus nga mga lumolupyo.
Giaprubahan sa City Council ang Resolution No. 17-1857-2026 ug gipatuman ang Ordinance No. 17-062-2026, nga pormal nga nagtukod sa “Lapu-Lapu City Educational Assistance for Higher Education Program” (EAHELLC).
Ubos sa maong ordinansa, ang kuwalipikadong mga benepisaryo makadawat sa sinugdanan og P5,000 nga tabang pinansyal matag semester alang sa mga adunay general weighted average (GWA) nga 80 porsiyento ngadto sa 89 porsiyento.
Si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan, kinsa niapruba sa maong lakang niadtong Mayo 20, 2026, nagkanayon sa usa ka opisyal nga pamahayag nga ang bag-ong gipirmahan nga ordinansa sa EAHELLC usa ka pamuhonan alang sa kaugmaon sa mga batan-on, nga naghatag og tabang pinansyal sa mga angayan apan kabus nga mga estudyante sa kolehiyo sa dakbayan.
“Education is truly our greatest equalizer and through this program we continue to open more doors of opportunity,” matod ni Chan.
Nidugang si Chan nga ang mga estudyante nga makamentinar og taas nga grado makuwalipikado usab sa “Benefit to Upgrade.”
Ubos niini, mahimo nilang madawat ang mas taas nga semestral nga tabang nga moabot sa P7,500 alang sa mga adunay GWA nga 90 porsiyento ngadto sa 94 porsiyento, ug hangtod sa P10,000 alang sa mga adunay GWA nga 95 porsiyento ngadto sa 100 porsiyento.
Sama sa napatik sa dokumento nga gihatag ngadto sa SunStar Cebu, ang ordinansa nag-institutionalize og malungtarong programa sa tabang sa edukasyon nga gidisenyo aron mohatag og pinansyal nga suporta sa mga kabus apan kuwalipikado sa academic nga mga lumolupyo nga naka-enrol sa mga kolehiyo ug unibersidad sulod sa Lalawigan sa Sugbo.
Sila si Konsehal Orlan Joseph Carungay ug Annabeth Cuizon ang nanguna sa pagpalabang sa maong ordinansa, nga nagmugna og programa sa tabang sa edukasyon nga gipundohan sa siyudad, kansang tumong mao ang pagtabang sa mga nanginahanglan nga estudyante nga makapadayon sa pagtungha sa kolehiyo.
Naghatag usab ang programa og espisyal nga mga insentibo alang sa mga estudyante nga nagkuha og highly technical ug priority degree programs sama sa Engineering, Social Work, Physics, Fisheries, Accountancy, Agriculture and Biosystems Engineering, Medisina, Balaod (Law), ug uban pang espisyal nga kurso nga giila sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. / DPC