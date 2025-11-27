P5M alang sa Christmas Tree lighting ceremony sa Mandaue City

Gipahibalo ni Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nga andam na ang Christmas Lighting Ceremony nga ipahigayon karong adlawa, Nobiyembre 28, 2025.
Siya nidugang nga ha-pit na mahuman ang mga pagpa-ngandam ug mopahigayon sila og dry run alang sa tree lighting sa Martes sa gabii.
Gidasig sa mayor ang mga pamilya ug residente sa pagduaw sa plasa labi na sa mga weekends.
Iya sab gikompirmar nga adunay food park nga ma-gamit sulod sa napulo ka adlaw.
Wa’y dagkong show o banda isip pagkonsiderar sa mga katalagman nga bag-ohay lang giatubang sa siyudad.
Ang Christmas Lighting dili lang mosakop sa plasa, apil sab niini ang Ouano Avenue ug A.C. Cortes.
Matod ni Ouano, ang budget gibanabana nga moabot sa P5 ngadto sa P8 milyunes alang sa mga dekorasyon, suga, ug Christmas tree.
Si Engineer Marivic Cabigas, hepe sa Department of General IN, niingon nga ang mga dekorasyon , 95 porsiyento nang nahuman.
Pulong ni Cabigas, ang tema ug disenyo gi-inspire sa mga hagit nga giagian sa siyudad karong tuiga.
Iyang gihulagway ang sitwasyon isip usa ka “pahinumdom sa tanan nga dili mawad-an og paglaom,” gipahinumdoman ang publiko nga ang Pasko usa ka pagsaulog sa pagtuo.
Gidasig sab niya ang mga residente nga basin walay panahon sa pagdekorasyon sa ilang kaugalingong mga balay nga moduaw na lang sa Christmas display sa siyudad. / ABC