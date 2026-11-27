DUL-AN sa P5 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 sulod lang sa duha ka adlaw nga anti-criminality operation gikan sa Nobiyembre 25 hangtod 26, 2026, nga misangpot usab sa pagkasikop sa 39 ka drug personalities sa Central Visayas.
Sa datos nga gipagawas sa PRO 7, moabot sa 723.24 gramos nga gituohang shabu ang ilang nasakmit nga dunay Standard Drug Price (SDP) nga P4,918,032.
Ang labing dakong bulto sa shabu nakuha didto sa Purok 6, Barangay Tapon, Lungsod sa Ubay, Probinsya sa Bohol, niadtong Miyerkules, Nobiyembre 25.
Atol sa buy-bust nga gilusad sa Municipal Drug Enforcement Team sa Ubay Municipal Police Station ubos sa Bohol Police Provincial Office (BPPO), duha ka suspek ang nadakpan ug nasakmitan og 547.48 gramos nga gituohang shabu nga mobalor og P3,722,864.
Ang tanang nasakmit nga ebidensya giduso na ngadto sa Provincial Forensic Unit alang sa himuon nga laboratory examination.
Matod ni PRO 7 Acting Director Police Brigadier General Rogelio Raymundo Jr., ang maong kalampusan nagpakita sa ilang hugot nga pasalig sa komunidad nga hingusgan ang kampanya batok sa ilegal nga drugas, ilabi na nga nagkaduol na ang Pasko ug ang Sinulog 2027.
“We will sustain intelligence-driven operations and decisive law enforcement efforts to keep our communities safe and peaceful. Every accomplishment must translate into security that our people can feel. I commend all our operating units and personnel for their dedication, commitment, and relentless efforts in combating illegal drugs. Let us continue working together to protect our communities and keep Central Visayas safe,” pamahayag ni Raymundo.
Giawhag usab sa heneral ang tanang unit commanders nga ipadayon ang pagpalambo sa ilang intelligence capabilities, tutokan ang mga operasyon, palig-unon ang police visibility, ug paspasan ang pagtubag sa mga alarma aron masiguro ang epektibong serbisyo sa kapulisan. /