P60 nga umento sa suweldo gipatuman sa Metro Manila

Gipahinumdoman sa Department of Labor and Employment (DOLE) ang mga employer sa National Capital Region (NCR) nga tumanon ang bag-ong P60 nga usbaw sa minimum nga suholan, nga nagsugod niadtong Sabado, Septiyembre 26, 2026.
Sa usa ka post sa social media, gipahayag sa DOLE nga ang Wage Order No. NCR-28 epektibo na karon sa tibuok Metro Manila.
“All employers are directed to strictly comply with the provisions of the said wage order,” pamahayag sa DOLE.
Gipasaligan sab sa ahensya ang mga mamumuo nga bantayan nila pag-ayo ang pagpatuman sa bag-ong rates sa suholan.
Ubos sa Wage Order No. NCR-28, ang minimum nga suholan matag adlaw alang sa mga non-agricultural workers nisaka gikan sa P695 ngadto sa P755.
Ang mga mamumuo sa sektor sa agrikultura, mga establiseymentong pangnegosyo ug serbisyo nga adunay 15 o ubos pa ka mga trabahante, ug mga manufacturing establishments nga kanunay nag-empleyo og ubos sa 10 ka mga trabahante makadawat na og minimum nga suholan matag adlaw nga P718 gikan sa P658.
Ang bag-ong wage order niepekto samtang ang Wage Order No. NCR-27 nagpabilin nga nag-atubang sa hukmanan.
Ang Wage Order No. NCR-27 orihinal nga naghatag og P85 nga usbaw sa minimum nga suholan sa duha ka hugna: P60 sa pagsugod niini ug laing P25 sugod sa Enero 20, 2027.
Ang pagpatuman niini nagpabilin nga ubos sa padayon nga husay atubangan sa Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ug Navotas City Regional Trial Court Branch 287.
Ang bag-ong Wage Order No. NCR-28 naghatag sa parehas nga P60 nga usbaw nga gihatag ubos sa unang hugna sa mas una nga wage order. / Anton Banal / SunStar Philippines